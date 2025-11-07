Partidos EN VIVO HOY 7 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este viernes, la Selección Colombia Sub-17 vuelve a jugar en el Mundial, teniendo como rival a El Salvador y dicho partido lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.
Además, habrá más compromisos en dicho certamen internacional, comienza una nueva fecha en la Liga BetPlay II-2025 y hay buenos compromisos en las principales ligas de Europa.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 7 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Inglaterra vs. Haití
|7:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|El Salvador vs. Colombia
|7:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Alemania vs. Corea del Norte
|8:00 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSports 2, Amazon Prime Video
|Egipto vs. Venezuela
|8:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO, DSports 4
|México vs. Costa de Marfil
|9:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Suiza vs. Corea del Sur
|10:15 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO, DSports 6
|Zambia vs. Honduras
|10:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO, DSports 4
|Brasil vs. Indonesia
|10:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSports 2, Amazon Prime Video
|Bayern Múnich Femenino vs. FC Union Berlin Femenino
|12:30 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Twente vs. SC Telstar
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Miramar Misiones vs. Racing Club
|2:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg
|2:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Paris FC vs. Rennes
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Pisa Sporting Club vs. US Cremonese
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 4
|Watford vs. Bristol City
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Elche vs. Real Sociedad
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Estoril Praia vs. Arouca
|3:15 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Envigado vs. Millonarios
|3:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Jaguares FC vs. Internacional FC Palmira
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Cerro Largo vs. Liverpool FC
|5:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Deportivo Pereira vs. Medellín
|6:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Los Ángeles FC vs. Austin FC
|7:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Charlotte FC vs. New York City
|7:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Rosario Central vs. San Lorenzo
|7:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Patriotas vs. Real Cartagena
|8:10 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Deportes Tolima vs. Llaneros
|8:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada