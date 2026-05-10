Partidos EN VIVO HOY 10 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

|Crystal Palace vs. Everton
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|US Cremonese vs. Pisa Sporting Club
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Nottingham Forest vs. Newcastle
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Fiorentina vs. Genoa
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Burnley vs. Aston Villa
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Hamburger SV vs. Freiburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Athletic Club vs. Valencia CF
|9:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO;DSports, Amazon Prime Video
|Chelsea Femenino vs. Manchester City Femenino
|9:30 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Feyenoord vs. AZ Alkmaar
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Ajax vs. Utrecht
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Groningen vs. NEC Nijmegen
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Go Ahead Eagles vs. PSV Eindhoven
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|FC Köln vs. Heidenheim
|10:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|West Ham vs. Arsenal
|10:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Parma vs. AS Roma
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Oviedo vs. Getafe
|11:30 a.m. - La Liga EASports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Mainz 05 vs. FC Unión Berlín
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Rosario Central vs. Independiente
|1:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|AC Milan vs. Atalanta
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Rennes vs. París FC
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Le Havre AC vs. Olympique Marsella
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Paris Saint-Germain vs. Stade Brestois
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN
|Toulouse vs. OlympiqueLyonnais
|2:00 p.m-. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Metz vs. Lorient
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Barcelona vs. Real Madrid
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Angers vs. Strasbourg Alsace
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|AS Mónaco vs. Lille
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Auxerre vs. Nice
|2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Deportivo Pasto Femenino vs. Fortaleza Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Estudiantes de la Plata vs. Racing Avellaneda
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|New York City vs. Columbus Crew
|3:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Tigres FC vs. Quindío
|4:00 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor- Win
|River Plate vs. San Lorenzo
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN
|Minnesota United vs. Austin FC
|6:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Once Caldas vs. Junior
|6:10 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Vélez Sarsfield vs. Gimnasia La Plata
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Los Ángeles Football Club vs. Houston Dynamo
|8:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Internacional FC Palmira vs. Envigado
|8:20 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor - Win