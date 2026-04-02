Partidos EN VIVO HOY 2 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este 'Jueves Santo' el calendario futbolero no para, ya que hay acción en la Champions League femenina, teniendo el 'foco' en el duelo por la vuelta de los cuartos de final entre Barcelona y Real Madrid. Las 'merengues', que tienen en sus filas a Linda Caicedo, derberán remontar un 6-2 en el tablero.
Igualmente, continuará la jornada número 15 de la Liga BetPlay I-2026 y habrá fútbol en Argentina y también en el Brasileirao.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY jueves 2 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|FC Barcelona Femenino vs. Real Madrid Femenino
|11:45 a.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN
|Barracas Central vs. Sarmiento
|1:00 p.m. -Primera División Argentina - Fanatiz
|Olympique Lyonnais femenino vs. Wolfsburg femenino
|2:00 p.m. - Champions League Femenina - Disney+ Premium, ESPN
|Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Tigre vs. Independiente Rivadavia
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|América de Cali vs. Bucaramanga
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Chapecoense-SC vs. Atlético Mineiro
|5:00 p.m. - Brasileirao Serie A - Win
|Jaguares FC vs. Millonarios
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Talleres Córdoba vs. Boca Juniors
|6:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz
|Palmeiras vs. Gremio
|7:30 p.m. - Brasileirao Serie A - Win
|Once Caldas vs. Medellín
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win