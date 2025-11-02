Partidos EN VIVO HOY 2 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este domingo 2 de noviembre, el calendario futbolero promete con buenos compromisos. En Colombia se juega la Copa BetPlay con el partidazo entre Atlético Nacional y América, y además en el 'viejo continente' continúan las acciones en las principales ligas.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 2 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Hellas Verona vs. Inter de Milán
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Manchester City Femenino vs. West ham Femenino
|7:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium, ESPN 2
|South Shields vs. Shrewsbury Town
|7:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Levante vs. Celta
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar
|River Plate Montevideo vs. Miramar Misiones
|8:00 a.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Sparta Rótterdam vs. AZ Alkmaar
|8:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|West Ham vs. Newcastle
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Hamburger SV Frauen vs. Eintracht Frankfurt Femenino
|9:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Rennes vs. Strasbourg Alsace
|9:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Chelsea Femenino vs. London City Lionesses
|9:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Brighton Femenino vs. Manchester United Femenino
|9:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Fiorentina vs. US Lecce
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Tottenham Femenino vs. Liverpool Femenino
|9:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Torino vs. Pisa Sporting Club
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Aston Villa Femenino vs. Everton Femenino
|9:00 a.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Eastleigh FC vs. Walsall
|9:15 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|FC Köln vs. Hamburguer SV
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Port Vale vs. Maldon & Tiptree
|10:00 a.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Leicester Femenino vs. Arsenal Femenino
|10:00 a.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
|Alavés vs. Espanyol
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Nantes vs. Metz
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Toulouse vs. Le Havre AC
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Lille vs. Angers
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Lens vs. Lorient
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Hoffenheim
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Bournemouth
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Parma vs. Bologna
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Besiktas vs. Fenerbahçe
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 6
|Gainsborough Trinity vs. Accrington Stanley
|12:15 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|FC Barcelona vs. Elche
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Estudiantes La Plata vs. Boca Juniors
|2:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|Racing Club vs. Danubio
|2:30 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|AC Milan vs. AS Roma
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Stade Brestois vs. Olympique Lyonnais
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Mallorca
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video
|FC Porto vs. SC Braga
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Godoy Cruz vs. San Martín SJ
|4:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional
|Austin FC vs. Los Ángeles FC
|5:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Peñarol vs. Defensor Sporting
|5:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium
|Atlético Nacional vs. América de Cali
|6:30 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|River Plate vs. Gimnasia La Plata
|6:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Columbus Crew vs. FC Cincinnati
|6:30 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV