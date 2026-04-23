Partidos EN VIVO HOY 23 de abril del 2026: horarios y programación por TV

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Este jueves, el calendario futbolero promete emociones en el balompié de Europa como en la Liga de España, en la Copa de Alemania y en la Copa de Brasil y Portugal, además de la continuación de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 23 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.