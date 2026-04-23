Partidos EN VIVO HOY 23 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero promete emociones en el balompié de Europa como en la Liga de España, en la Copa de Alemania y en la Copa de Brasil y Portugal, además de la continuación de la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY jueves 23 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, jueves 23 de abril del 2026

Equipos Hora/Canal Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar 11:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium Levante vs. Sevilla FC 12:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports 2, Amazon Prime Video Rayo Vallecano vs. Espanyol 1:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ PLUS, Amazon Prime Video