¿Qué tanto favoritismo le dan a la Selección Colombia para ganar el título del Mundial 2026?

El Mundial 2026 se encuentra en su etapa decisiva, la de eliminaciones directas, y por ahora, las escuadras candidatas al título siguen en carrera en la cita orbital que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los combinados, por el lado de la Conmebol, que continúa 'firme' es la Selección Colombia; la 'tricolor' está en octavos de final, instancia en la que se medirá contra Suiza el día martes 7 de julio.

De las favoritas a levantar el trofeo el próximo 19 de julio están Francia, Argentina, Brasil, España y Portugal. Sólo Alemania y Países Bajos dijeron adiós temprano, en los dieciseisavos. Lo cierto es que desde el sur del continente hicieron un escalafón, de acuerdo al rendimiento, del combinado que tiene todo para ser campeón.

¿Qué tanto favoritismo tiene la Selección Colombia para ganar el título del Mundial 2026?

Así las cosas, en la página web de 'TyC Sports' sostuvieron que los dirigidos por Néstor Lorenzo ocupan el séptimo lugar en esta clasificación, precisando que "es una selección muy fuerte, que podría estar más arriba en este ranking, pero en el camino es probable que le aparezca Argentina. Hoy tiene una muy buena selección, que ganó con justicia su grupo, que fue superior a Portugal, y eso le dio un espaldarazo como para soñar".

Selección Colombia AFP

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¿Cuál es la selección favorita a ganar la Copa del Mundo 2026?

El diario anteriormente citado dejó muy claro que Francia es la llamada a levantar el título MetLife Stadium, el 19 de julio, "porque tiene los mejores delanteros, futbolistas que resuelven partidos" y que entre sus filas hay deportistas que ya fueron campeones del mundo.

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En el segundo lugar se encuentra Argentina, campeón defensor, y que tiene el valor agregado de Lionel Messi, quien está en un gran momento. Y en el tercer lugar vislumbra Brasil, que tiene un duro reto en los octavos de final contra Noruega, y el cuarto lugar en este ranking es para la España de Lamine Yamal; la 'roja' ha ido de menos a más en la competencia.

Selección de Argentina AFP

El top-5 es para Inglaterra, quien con los goles de Harry Kane, está en el 'sonajero', y el sexto lugar es para Portugal, "que está bajo consideración", ya que aún no termina de desplegar su fútbol. En los octavos de final, Cristiano Ronaldo y compañía tendrán un duro reto contra España.

Marruecos aparece en el octavo lugar, el noveno es para Estados Unidos, y el décimo puesto es la Noruega de Erling Haaland.