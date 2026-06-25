Portugal sobre el desafío contra Colombia; "tienen a Luis Díaz, un jugador con gran influencia"

El extremo de la Selección Portugal, Pedro Neto, aseguró este jueves que el doblete de Cristiano Ronaldo sobre Uzbekistán fue muy celebrado entre los jugadores y destacó su olfato goleador, aunque rechazó que la suerte de Portugal en el Mundial dependa exclusivamente de sus tantos.

"El grupo se alegró mucho por él (Cristiano Ronaldo), porque sabemos que vive de los goles y está obsesionado con eso. Nos gusta ver siempre al mejor haciendo lo que más le gusta", dijo Neto en una rueda de prensa desde Palm Beach Gardens, donde el combinado luso tiene sus instalaciones de entrenamiento.

El extremo del Chelsea agregó que Ronaldo "es realmente importante" para la selección, aunque descartó que tengan una fuerte dependencia.



Selección de Portugal vs. Selección de Uzbekistán AFP

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"Creo que la palabra 'depender' es demasiado fuerte. Sabemos que si el balón va al área, la probabilidad de anotar es muy alta, pero por supuesto creamos oportunidades para todos y cada uno de los jugadores en la cancha y para eso trabajamos. Tenemos nuestros automatismos, nuestra forma de jugar y no creo que tengamos esa dependencia de él, sino que tenemos confianza en él", resaltó.

Neto comenzó su intervención trasladando un mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, tras los dos devastadores terremotos que azotaron en la víspera al centro del país suramericano.

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"Antes que nada, quería dejar unas palabras de solidaridad al pueblo de Venezuela debido a lo que sucedió, a sus familias y a las víctimas, sobre todo porque tenemos una gran cantidad de portugueses allá y era lo primero que quería manifestar", afirmó.

Sobre el partido contra la Selección Colombia, que decidirá al líder del grupo K el sábado, Neto advirtió que será "un desafío por el calor y la gran cantidad de colombianos" que habrá en Miami.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que se quedó fuera de Catar 2022. Colombia viene bien, tiene un buen equipo y fue finalista en la Copa América", puntualizó, antes de precisar que deberán "igualar o superar" la intensidad colombiana para llevarse los tres puntos.

Además, destacó a Luis Díaz como "un gran jugador con gran influencia", pese a que Colombia "ha demostrado excelentes actuaciones colectivas"

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De quedar primero, Portugal se enfrentará a uno de los ocho mejores terceros de grupo, mientras que si termina en segunda posición jugará contra el segundo del grupo L, que podría ser Inglaterra, Ghana o Croacia.

En caso de derrota y una goleada de República Democrática del Congo a Uzbekistán, el combinado luso podría caer a la tercera posición.

Luis Díaz en acción de juego con la Selección Colombia, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

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Aunque Neto admitió que está pendiente a lo que sucedería si terminan segundos o terceros, zanjó que la meta es "quedar primeros, independientemente de que suceda en el resto de grupos".