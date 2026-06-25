Jhon Lucumí, entre la Selección Colombia del Mundial 2026 y las miradas de un gigante de la Serie A

Jhon Lucumí ha sido titular de la Selección Colombia en los triunfos sobre Uzbekistán (3-1) y contra RD Congo (1-0), en el grupo K del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canada, y su rendimiento ha sido óptimo en la defensa junto al experimentado Dávinson Sánchez. El vallecaucano es hombre de confianza del técnico Néstor Lorenzo y en ese sentido le ganó la partida desde hace un buen tiempo a Yerry Mina.

Y aunque Lucumí se encuentra concentrado con el seleccionado colombiano y tiene en la mira, junto a sus compañeros, el duelo frente a Portugal, de este sábado 27 de junio; en la prensa italiana no se olvidan de él y más después de haberse ganado un prestigio por su desempeño en el Bologna de la Serie A.

Así, en el medio 'Calciomercato' le dieron un amplio espacio al nacido en Cali y de 27 de años, debido al interés que ha despertado en uno de los grandes de Europa.

"El técnico Luciano Spalletti, solicitó en Juventus de inmediato la incorporación de un defensa con físico, velocidad y capacidad para cubrir amplias zonas del campo (elevar la línea). En este sentido, cabe destacar los contactos con el Bologna por Lucumí", se leyó en uno de los apartados de la mencionada nota.



A la par, se elogió la importancia del jugador de Colombia en el esquema que armó el entrenador Vincenzo Italiano en Bologna en las dos más recientes temporadas y su cotización que ha ido en alza, teniendo en cuenta de igual manera la presencia con el seleccionado de su país en el certamen que organiza la FIFA.

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"A pesar de que solo le queda un año de contrato, el cuadro 'rossoblu' no tiene intención de ofrecerle un descuento (a la Juve) en la negociación. Su valor, según informa Fabrizio Romano, no es inferior a 28 millones de euros", se complementó con respecto a Lucumí.

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League. AFP

Una opción que sí complentaría Bologna, sería incluir a un talento con futuro del equipo de Turín en el negocio, puesto que tiene en la mira a Fabio Miretti , un centrocampista nacido en 2003.

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De esa forma, habrá qué esperar qué pasará con el futuro de Jhon Lucumí, quien también tendría ofertas de clubes de Inglaterra, tal y como sucedió en el pasado.