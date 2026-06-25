"La Selección Colombia ha tenido algunos errores, pero ha jugado bien"; así nos ve Dunga

La Selección Colombia ya está instalada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de dos victorias: 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 frente a República Democrática del Congo. En estos dos compromisos del grupo K, la 'tricolor' presentó credenciales, y así las cosas, se perfila como un rival de cuidado; esto según los conceptos de dos exfiguras del balompié sudamericano y mundial.

Fue así como Diego Lugano, excapitán de Uruguay, y Dunga, quien fue campeón del mundo con la Selección Brasil en 1994, hablaron del presente de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Fue en charla exclusiva con Marina Granziera, periodista de Gol Caracol y Noticias Caracol.

En primera instancia, Lugano analizó lo que fue la presentación de los 'cafeteros' frente a RD Congo, partido en donde no bajó los brazos en pro de conseguir un resultado positivo, que al final se dio.



"Contra República Democrática del Congo, Colombia realmente fue agresivo, como yo siempre digo, se la creyó que era el protagonista, que tenía que ganar el partido, lo buscó, o sea, Colombia tiene todo", dijo el exdefensor de la 'celeste'.

La Selección Colombia le ganó 1-0 a RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AFP

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A continuación, el uruguayo fue consultado lo que significa el cambio de sede en cada jornada en esta cita orbital, situación a la que los planteles sudamericanos están más habituados, con respecto a los europeos.

"Esa no es ninguna excusa, nosotros los sudamericanos estamos más acostumbrados. Sí es una ventaja nuestra, de todos los sudamericanos, en este torneo con respecto justamente al europeo, que no están acostumbrados a los viajes largos, a los cambios de clima, a los cambios de atmósfera en la cancha, al pasto", agregó Lugano

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Por su parte, Dunga, campeón con la 'canarinha' en USA 94, también le 'levanta el pulgar' a Colombia en esta Copa del Mundo en tierras norteamericanas.

"Me gustó Colombia, tenía buenas oportunidades. Estaba un poco presionada para hacer el gol. Necesitó velocidad en el partido y ha tenido algunos errores, pero ha jugado bien", dijo el exmediocampista del plantel 'cafetero'.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

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Será este sábado 27 de junio contra Portugal, en un duelo donde se definirá el primer lugar del grupo K, y se jugará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en horario de las 6:30 de la tarde, en nuestro país, y contará con el arbitraje de Alireza Faghani. La 'tricolor' suma 6 puntos, por los cuatro de Cristiano Ronaldo y compañía.