A qué hora juega HOY Brasil vs. Haití, por el grupo C del Mundial 2026

Brasil llega a la segunda jornada con la presión de haber empatado en el debut ante Marruecos, por lo que están obligados a sumar los tres puntos ante Haití, en el grupo C. Además, sabiendo que Escocia solo ganó por un gol, sería importante para ellos ganar de más ventaja para situarse en el primer lugar de la tabla... siempre que los escoceses no venzan a Marruecos. Por su parte, Haití intentará dar la campanada y lograr la primera victoria de su historia en la Copa Mundial.

A qué hora juega HOY Brasil vs. Haití

Los sudamericanos y los caribeños jugarán a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el Lincoln Financial Field, em Filadelfia. Las emociones de este encuentro se podrán ver por Directv Sports.

La previa

Carlo Ancelotti, director técnico de la 'canarhinha', analizó lo que será el encuentro frente a los caribeños. "Es un privilegio estar aquí como seleccionador. Tengo que lidiar con la presión. El resultado contra Marruecos no fue bueno, pero debemos hacer una crítica constructiva. El Mundial no se gana en el primer partido. Tenemos que encontrar una solución. La autocrítica de los jugadores fue positiva. Hemos estado trabajando estos últimos días para arreglar esto y creo que lo conseguiremos. Tarde o temprano lo solucionaremos. Sigo confiando en que el equipo será competitivo en este Mundial. Las tarjetas pueden influir; por eso sustituí a esos dos jugadores [Casemiro e Ibañez] en el descanso durante el partido contra Marruecos. Vamos a hacer algunos cambios; voy a meter jugadores más frescos que otros. Necesitamos mejorar nuestro equilibrio y la calidad de nuestro juego, especialmente cometiendo menos errores de pase. Tenemos la calidad para hacerlo, para jugar un partido entretenido, y tenemos jugadores con fuerza y poder. La mentalidad es mejorar. Y tenemos que mejorar", dijo el estratega italiano.

Selección de Brasil contra la Selección de Marruecos AFP

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Por su parte, Sébastien Migné, entrenador de Haití, ve una oportunidad de dar un golpe y hacer historia en la cita orbital. "En un partido como este tenemos todo que ganar. Han pasado 52 años desde nuestra última participación en una Copa Mundial y mañana tenemos la oportunidad de enfrentarnos a Brasil, que ostenta el récord histórico de más finales ganadas en Copas del Mundo. Nos han entregado el Santo Grial en bandeja de plata. Ahora tendremos que estar a la altura porque los aficionados haitianos cuentan con nosotros y están empezando a soñar. Espero que podamos hacer que los haitianos se sientan orgullosos de su selección. Contra Escocia creo que demostramos que merecíamos estar en el Mundial, lo cual ya es una gran satisfacción. Mañana el escenario estará aún mejor preparado para que demos la sorpresa. ¿Ganar mañana? Sería simplemente una locura en Haití. Cuando eliges esta profesión es para vivir este tipo de emociones. Como haitianos, a menudo pasamos por momentos difíciles. Ahora el fútbol nos da la oportunidad de vivir momentos realmente poderosos. Vamos a darlo todo para seguir con vida de cara al tercer partido", dijo el timonel francés.

Escocia vs Haití por el Mundial 2026 - Foto: AFP

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius; Igor Thiago.

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Haití: Placide; Arcus, Duverne, Delcroix, Lacroix; Bellegarde, Jean-Jacques, Casimir; Isidor, Nazon, Providence.