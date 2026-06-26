RD Congo vs. Uzbekistán, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo k del Mundial 2026

Las Selección de RD Congo y Uzbekistán se citan este sábado en Atlanta (Georgia) para dirimir en condiciones dispares la tercera posición del Grupo K, cuyo liderato de cara a los dieciseisavos del Mundial 2026 estarán disputando en forma simultánea Colombia y Portugal en Miami.

Los 'leopardos' africanos llegan a la última jornada de la fase de grupos con un punto y la urgente necesidad de sumar tres para conservar un presupuesto mínimo que les permita avanzar por la vía de los ocho terceros mejor posicionados.

¿Cómo va la Selección de Uzbekistán en el Mundial 2026?

Esta posibilidad solo quedará expuesta cuando se jueguen todos los partidos que restan a la fase de doce grupos y a su vez se conozcan las posiciones finales. Los Lobos Blancos de Uzbekistán cambiaron por derrotas sus dos primeras salidas, la última con un demoledor 5-0 a manos de Portugal, pero ahora buscar despedirse de la fase de grupos con un triunfo que les permita conservar alguna opción.



Desde el punto de vista del seleccionador Sebastien Desabre no es correcto afirmar que la euforia de los congoleños se haya diluido con la derrota por la mínima ante Colombia apenas días después el 1-1 firmado con Portugal en el debut.

Selección de Uzbekistán AFP

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La formación africana plantó cara y por momentos puso contra la pared a sus dos primeros rivales, y eso ya da cuenta de las posibilidad que tienen sus pupilos, concluyó el entrenador francés en su comparecencia ante periodistas de cara al partido del sábado.

La fragilidad defensiva de los uzbekos, resumida en ocho goles en contra al cabo de dos partidos, parece anticipar la decepción de un ambicioso plan que comenzó el 6 de octubre de 2025 con la contratación del italiano Fabio Cannavaro, capitán y pilar en la retaguardia del equipo que conquistó el Mundial de Alemania 2006.

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Sin equilibrio entre líneas, Cannavaro y los Lobos Blancos tendrán que mostrar una versión muy mejorada de la ya vista. Él dijo el jueves a periodistas que confía y sorpresas suele ofrecer el fútbol.

¿Cómo llega la Selección de RD Congo al último encuentro del Grupo K?

Al margen del presente dispar de congoleños y uzbekos, ganar es la obligación para ambos rivales y esperar para soñar con una plaza en la fase de eliminación directa es el destino común que los une. Yoane Wissa, delantero del Newcastle United inglés, marcó el único gol de los africanos hasta hoy en el torneo, el del empate con Portugal.

Ahora Desabre espera que el jugador de 29 años Wissa lidere la fuerza ofensiva que necesita hacer imponer en el Mercedes-Benz Stadium. Cannavaro también tiene su as bajo la manga. Ha encomendado una misión salvadora similar al creativo de 22 años Abbosbek Fayzullaev, quien marcó el gol en la derrota por 1-3 ante Colombia en Ciudad de México.

Selección de RD Congo Foto: AFP

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RD Congo vs. Uzbekistán, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo k del Mundial 2026

Fecha: sábado 27 de junio de 2026.

Jornada: tercera fecha del Grupo K.

Hora: 6:30 p.m. (en Colombia)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Estados Unidos.

TV: DGO, DSports.

ONLINE: www.golcaracol.com