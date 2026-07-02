Regalo de Argelia y Suiza no perdonó; vea el gol de Dan Ndoye en el Mundial 2026

Suiza sueña con los octavos de final. Este jueves 2 de julio, tomó ventaja de dos goles sobre Argelia, gracias a Dan Ndoye, que estuvo atento para recuperar el balón y fino para inflar las redes.
Todo ocurrió al minuto 46, cuando los africanos despejaron mal el balón, regalándoselo a su rival, que controló y no perdonó.
Vea el gol de Dan Ndoye, con Suiza vs Argelia, en el Mundial 2026
DESDE EL VESTUARIO, SUIZA AMPLIÓ LA VENTAJA— DSPORTS (@DSports) July 3, 2026
En apenas un minuto de juego en la segunda mitad, Ndoye puso el 2-0 para los europeos sobre Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ccN5ikpg0z
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