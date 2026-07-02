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Gol Caracol  / Regalo de Argelia y Suiza no perdonó; vea el gol de Dan Ndoye en el Mundial 2026

Regalo de Argelia y Suiza no perdonó; vea el gol de Dan Ndoye en el Mundial 2026

Cuando recién se jugaba el primer minuto del segundo tiempo, Dan Ndoye se hizo con el balón en el borde del área y definió con sutileza y calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Dan Ndoye celebra su gol con Suiza frente a Argelia en el Mundial 2026
Dan Ndoye celebra su gol con Suiza frente a Argelia en el Mundial 2026
AFP

Suiza sueña con los octavos de final. Este jueves 2 de julio, tomó ventaja de dos goles sobre Argelia, gracias a Dan Ndoye, que estuvo atento para recuperar el balón y fino para inflar las redes.

Portugal vs. Croacia - Mundial 2026.
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🔴 Portugal vs. Croacia, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Todo ocurrió al minuto 46, cuando los africanos despejaron mal el balón, regalándoselo a su rival, que controló y no perdonó.

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