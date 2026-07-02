Regalo de Argelia y Suiza no perdonó; vea el gol de Dan Ndoye en el Mundial 2026

Suiza sueña con los octavos de final. Este jueves 2 de julio, tomó ventaja de dos goles sobre Argelia, gracias a Dan Ndoye, que estuvo atento para recuperar el balón y fino para inflar las redes.

Todo ocurrió al minuto 46, cuando los africanos despejaron mal el balón, regalándoselo a su rival, que controló y no perdonó.

Vea el gol de Dan Ndoye, con Suiza vs Argelia, en el Mundial 2026

DESDE EL VESTUARIO, SUIZA AMPLIÓ LA VENTAJA



En apenas un minuto de juego en la segunda mitad, Ndoye puso el 2-0 para los europeos sobre Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ccN5ikpg0z — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026