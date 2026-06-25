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Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez ya palpita el cara a cara con Cristiano Ronaldo; "será un juego lindo"

James Rodríguez ya palpita el cara a cara con Cristiano Ronaldo; "será un juego lindo"

El sábado se jugará uno de los duelos esperados por los fanáticos, el de Colombia vs. Portugal, y que además representará el enfrentamiento entre dos excompañeros: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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James Rodríguez palpita el duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
James Rodríguez palpita el duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Fotos: Getty y AFP

Se viene el Colombia vs. Portugal, de los partidos más esperados por los fanáticos en el Mundial 2026. El calendario de la cita orbital en tierras norteamericanas indicó que este duelo será el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, y que muestra un duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes compartieron camerino en el Real Madrid entre 2014 y 2017.

Precisamente, el capitán de la 'tricolor' se refirió al 'crack' portugués, que a sus 41 años, sigue marcando goles e imponiendo récords en la Copa del Mundo.

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"Ya ustedes saben cómo es (Cristiano Ronaldo), es un tipo que le gusta ganar, que siempre quiere hacer goles. Va a ser un partido lindo, juegan bien y ahora hay que estar bien para este partido", dijo Rodríguez Rubio a los medios de comunicación, tras el 1-0 sobre RD Congo en la segunda fecha del grupo K.

Cristiano Ronaldo con Portugal
Cristiano Ronaldo con Portugal
AFP

Sobre cómo se imagina el compromiso frente a Portugal, James indicó que será "un partido en que va a haber muchos más espacios en cuanto a ellos juegan y también dejan jugar; va a ser un lindo juego".

Hay que precisar que el '10' cucuteño ya tuvo un enfrentamiento con su excompañero en los 'merengues' y fue en el marco de la Champions League cuando vestía los colores del Bayern Múnich el 1 de mayo del 2018, por la vuelta de las semifinales en el Santiago Bernabéu. Ese día, James logró convertir un gol.

James Rodríguez
James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia
AFP

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Jhon Córdoba cree en la calidad de la 'tricolor'

Por su parte, el delantero chocoano se muestra confiando en que el seleccionado 'cafetero' hará un buen duelo frente a los dirigidos por Roberto Martínez.

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"Esa es la idea, aportar todo de mí, obviamente como delantero quiero marcar goles, pero también somos un equipo y ganamos todos. Tuve la oportunidad de cubrir el balón para que Daniel (Muñoz) marcara el gol y al final ganamos todos", dijo Jhon Córdoba a la prensa.

Y agregó: "Con la calidad de los compañeros que tenemos es inevitable que podemos tener hasta nueve puntos, ya pasamos estos dos partidos y ahora tenemos que centrarnos en lo que viene, que va a ser bonito".

¿A qué hora es Colombia vs. Portugal?

Tiene un horario establecido de las 6:30 de la tarde, en nuestro país, y se jugará este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami. Colombia lidera el grupo K con 6 puntos y Portugal es segundo con 4 enteros. El juego EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal.

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