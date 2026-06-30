El jugador 'todoterreno' que tiene ilusionado a Brasil y contento a Carlo Ancelotti; no es Vinícius

Bruno Guimarães es el motor silencioso de la Selección de Brasil: corre, roba y es el actual máximo pasador del Mundial 2026, con cuatro asistencias. La última permitió que Gabriel Martinelli culminara la remontada contra Japón, en los dieciseisavos de final.

El capitán del Newcastle es fijo en el once de Carlo Ancelotti desde que el técnico italiano asumió las riendas de la 'canarinha', en mayo de 2025, pero su rendimiento no había terminado de convencer hasta esta Copa del Mundo.

El volante, de 28 años, lidera la clasificación de asistencias del torneo con cuatro pases de gol, uno más que Michael Olise, que este martes jugará ante Suecia en busca de los octavos de final. Del francés se han vertido ríos de tinta; del brasileño, no tanto. Guimarães, que también tiene la nacionalidad española por sus raíces paternas, ha sido el socio de 'Vini' en dos de los cuatro goles del extremo del Real Madrid.

Regaló otro a Matheus Cunha en la goleada a Escocia, en la fase de grupos, y el lunes vio solo a Martinelli dentro del área entre una maraña de samuráis azules para que el atacante del Arsenal definiera ante Suzuki en el minuto 96.



"Llegué al área, en mi cabeza quería tirar, pero cuando hice el movimiento para rematar, vi a todo el mundo intentando bloquear, el defensa se acerca, y en un milésimo de segundo conseguí dar el pase a Martinelli", explicó en la zona mixta del NRG Stadium de Houston.

Bruno Guimarães con Brasil AFP

Publicidad

Desmarques, kilómetros, robos...

El exjugador del Olympique de Lyon también encabeza la lista de jugadores que más veces se desmarcan para recibir el balón (282), según los datos de la FIFA. Además, es uno de los futbolistas que más distancia ha recorrido en el campo: 44,5 kilómetros en cuatro partidos. El paraguayo Andrés Cubas lidera esa clasificación con 49,8.

Publicidad

También figura entre los jugadores con más intentos de ruptura de líneas (14) y es uno de los que más pérdidas de balón provoca en el rival (35). Para Ancelotti, es un futbolista esencial.

"Bruno es un jugador muy importante, muy continuo durante el partido. Siempre tiene una muy buena presencia ofensiva y defensiva. Dio una óptima asistencia (a Martinelli) y estoy muy feliz porque tiene el corazón muy grande", afirmó el italiano en rueda de prensa, tras vencer al combinado nipón.

Casi 50 partidos con Brasil

Nacido en Río de Janeiro y con un valor de mercado de 70 millones de euros, 'Tchuco', como le apodan en el vestuario de la Canarinha, se estrenó en la absoluta el 17 de noviembre de 2020, en la era Tite.

Publicidad

Desde entonces, 47 partidos con la camiseta de la pentacampeona mundial. Estuvo en Catar 2022, pero tuvo un papel testimonial. Tan solo gozó de minutos en dos partidos. Brasil se quedó en los cuartos de final tras caer en la tanda de penaltis contra Croacia.

La situación cambió radicalmente tras la salida de Tite. Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior confiaron en él para darle las llaves del equipo. 'Carletto' siguió el mismo camino, aunque consiguió sacar la mejor versión del centrocampista.