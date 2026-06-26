Juan Fernando Quintero, sin miedo, pero con respeto; así habló de Portugal en el Mundial 2026

A pesar de que no jugó en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, por la fecha 1, y entró al minuto 57 en el triunfo 1-0 frente a República Democrática del Congo, en la segunda jornada, Juan Fernando Quintero ha sido un hombre importante en la Selección Colombia. De hecho, dio la asistencia para el tanto de Daniel Muñoz contra los africanos.

Ahora, este sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m., 'la tricolor' medirá fuerzas con Portugal, en el estadio Miami, siendo uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos. Razón por la que 'Juanfer' analizó al rival, dejó claro cómo se le jugará y fue contundente al decir que las condiciones meteorológicas no son una excusa para nada.

¿Cómo se siente para enfrentar a Portugal?

"Agradecidos. Sabemos que es una selección con jerarquía y jugadores importantes. Siempre hay respeto hacia todos los rivales del Mundial, cada uno tiene su mérito y va a ser un lindo partido para el espectáculo e importante para nosotros".

¿Cómo cataloga este duelo?

"Todos los partidos son importantes. Es una selección con historia, grandes jugadores desde lo individual. Tenemos que prepararnos para estar a la altura".



¿Influye la altura, el clima y demás?

"Eso no tiene nada que ver. El calor es para todos y nos debemos acoplar a la situación. Nos enfocamos en el partido".

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Getty Images.

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¿Qué nivel de importancia tiene este juego?

"Todos los partidos son importantes. Vamos a enfrentar a un gran rival. Es el Mundial, siendo una prueba importante para nosotros. Tenemos que demostrar lo que tenemos".

¿Cuál es la clave en este encuentro?

"El grupo es lo más importante".

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¿Cómo ganarle a esta Portugal?

"Hay que contrarrestar y aplicar nuestra estrategia. Debemos potenciar lo nuestro".

¿Qué selección la ha sorprendido?

"Muchas. Varias tienen historia y los respetamos".