Jugó en el fútbol colombiano y relató los momentos de terror vividos por el terremoto en Venezuela

Caracas despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron de cientos de inmuebles durante los dos fuertes terremotos que sacudieron en la víspera una zona del centro de Venezuela y dejaron al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas.

Los residentes de la capital de Venezuela pasaron en cuestión de horas del temor a las réplicas en medio de la noche, que obligaron a centenares de personas a pernoctar en las calles, a la realidad de una ciudad golpeada anímicamente por la magnitud de la emergencia y las marcas de los sacudones en las fachadas.

Y ante dicha situación, en Gol Caracol contactamos al delantero Anthony Uribe, quien jugó 25 partidos y anotó 6 goles en la temporada 2019/2020 con Águilas Doradas y que dejó un positivo recuerdo en nuestro país.

"Yo estaba saliendo de una panadería con mi hijo en el carro y el temblor fue terrible. Y me llamó mi esposa, que sí estaba en el apartamento, casi que despidiéndose de nosotros, estaba con mis suegros y en un piso 18 fue aún más el susto, la tensión", explicó el futbolista que juega en la actualidad en Depotivo La Guaira, en cuya plantilla se encuentra el delantero paisa Flabián Londoño Bedoya.



"Nosotros nos reincorporamos el martes a los entrenamientos de pretemporada, pero Londoño no había llegado por temas de vuelos. Entonces, eso escuché ayer y no sé si estaba acá ya", agregó.

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A Uribe también le indagamos por la suerte de otros jugadores 'cafeteros' que están viculados con equipo 'patriotas' y comentó que "la verdad en las zonas donde viven los jugadores colombianos, que están en Universidad Central, no han sido tan afectadas".

¿Cómo pasaron la noche ante las réplicas del terremoto?

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"La verdad pasamos prácticamente toda la noche desvelados, imposible dormir así porque había réplicas del terremoto y como vivo en un piso muy alto, en la madrugada decidimos bajar al carro y quedarnos todos ahí. Solamente hasta hace una hora volvimos a subir", agregó Anthony Uribe en contacto con nuestro medio.