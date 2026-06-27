Santiago Arias valoró el esfuerzo de Colombia; "buscamos ganarlo y salir a hacer nuestro fútbol"

El lateral colombiano Santiago Arias destacó este sábado que la derrota de Colombia en la última Copa América ha servido para que el grupo madure y aprenda de sus errores durante el Mundial, donde permanece invicto.

"Ya llegamos a una final de una Copa América y por ahí pecamos en algunas cosas. Creo que eso nos ayudó", dijo en la zona mixta posterior al empate 0-0 con Portugal.

El encuentro tuvo lugar en el mismo escenario en el que Colombia perdió aquella final, el Hard Rock Stadium de Miami, aunque esta noche se vio una versión mucho más sólida del que fue el mejor equipo sobre el campo, y solo le faltó el gol.

A Colombia le valía el empate para acabar como primera del grupo K, y aún así propuso mucho más juego que Portugal.



"Sabíamos la clase del partido que jugábamos, pero creo que desde el primer minuto se vio que queríamos salir a ganarlo, salir a mostrar y hacer nuestro fútbol, tuvimos opciones", dijo Arias, hoy titular por Daniel Muñoz.

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El rival en dieciseisavos de final será Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City, un oponente muy fuerte, que cuenta con "jugadores en grandes equipos" y que no se debe menospreciar, según el lateral.

Además, lanzó un mensaje de optimismo, asegurando que todo el grupo de jugadores está motivado para llegar a ser campeones, aunque mantienen "los pies sobre la tierra".

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El capitán lamentó el gol que le faltó a Colombia vs Portugal

James Rodríguez lamentó este sábado la falta de gol de la selección de Colombia frente a la de Portugal, que terminó empatado 0-0 en Miami.

A su juicio, el triunfo hubiera redondeado una gran presentación.

"Jugamos un partidazo contra un rival grande como Portugal; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol", dijo el '10' colombiano.

A pesar del resultado, Colombia ganó el Grupo K del Mundial 2026 y en la ronda de dieciseisavos de final se medirá con Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City.

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"Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes", dijo James con respecto a la selección lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo.