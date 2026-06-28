"Estamos para grandes cosas en el Mundial 2026"; habla hombre 'fuerte' de Selección Colombia

La Selección Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un empate a cero goles contra Portugal. La 'tricolor' desplegó buen fútbol ante los vigentes campeones de la UEFA Nations League, e incluso, Dávinson Sánchez logró enviar el balón con rumbo a la red en los instantes finales del duelo efectuado en el Hard Rock Stadium, de Miami, pero su tanto no subió al marcador por un fuera de lugar milimétrico.

Lo cierto es que finalizada la contienda de la tercera fecha del grupo K, zona en la que terminó líder Colombia con siete puntos, se conocieron las voces de los que vivieron de primera mano esta enfrentamiento. Habló uno de los 'duros' en el combinado patrio.

Ramón Jesurún (izq.), presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Fotos: AFP

Así las cosas, fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el que dejó sus conceptos de lo que fue el partido del sábado contra Cristiano Ronaldo y compañía.



XI titular de la Selección Colombia AFP

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"Muy bien. Un rival duro, difícil, fuimos superiores, pero no nos alcanzó. Pero muy felices y contentos de haber quedado primeros en el grupo", dijo en primera instancia Jesurún en charla con 'Política Heroica'.

A continuación, cuando fue consultado por el medio citado anteriormente si los dirigidos por Néstor Lorenzo estaban para grandes cosas en la Copa del Mundo en tierras norteamericanas, el 'mandamás' no dudó en afirmar que "sí, estamos para grandes cosas, así vamos".

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¿Cómo le fue a la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026?

Recordemos que la Selección Colombia se impuso 3-1 a Uzbekistán en su debut en la Copa del Mundo, luego le ganó por la mínima diferencia, 1-0 a RD Congo, y en el tercer partido de la fase de grupos, igualó 0-0 frente a Portugal, terminando así como líderes de la zona K con siete enteros.

Por lo que ahora, en la siguiente ronda, que son los dieciseisavos de final, enfrentarán a Ghana.

Dávinson Sánchez, Lucumí Deiver Machado y Cristiano Ronaldo en Colombia vs Portugal AFP

¿Cuándo es Colombia vs. Ghana y dónde verlo EN VIVO por TV?

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El calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 indica que la llave entre colombianos y ghaneses está pactada para el viernes 3 de julio en horario de las 8:30 de la noche, en nuestro país. Se jugará en el estadio de Kansas City y se podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, para que no se lo pierda.