Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Suecia vs. Túnez, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo F del Mundial 2026

Suecia vs. Túnez, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo F del Mundial 2026

Este domingo, en el estadio BBVA, en Monterrey, Suecia y Túnez se estrenarán en la Copa del Mundo de la FIFA. No se lo pierda y siga toda la información acá.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Suecia vs. Túnez - Mundial 2026.
Suecia vs. Túnez - Mundial 2026.
Getty Images - IA.

Suecia, trigésima octava selección del ránking de la FIFA, se enfrentará mañana domingo en Monterrey (México) a Túnez en un partido del grupo F del Mundial 2026 que es crucial para ambos conjuntos.

Después de eliminar a Polonia en la repesca europea, los suecos del seleccionador Graham Potter son un interrogante. Mañana saldrán a por los tres puntos ante los africanos con el claro objetivo de poner un pie en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

Costa de Marfil y Ecuador hacen su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Costa de Marfil vs. Ecuador; hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Alemania vs. Curazao - Mundial 2026.
Gol Caracol

Alemania vs. Curazao, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo E del Mundial 2026

Selección Irán en uno de los entrenamientos previo a su debut del Mundial 2026.
Gol Caracol

Sorpresivo hallazgo en Tijuana: encontraron cadáver frente a concentración de Selección Irán

Con los delanteros Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, el equipo europeo tratará de hacer daño ante un rival que no pasa por su mejor momento.

Eliminado por Mali en los octavos de final de la Copa de África del año pasado, los tunecinos, equipo 45 del mundo, han sufrido después de eso y la semana pasada fueron goleados 6-0 por Bélgica.

El seleccionador Sabri Lamouchi ha trabajado en los últimos días en tratar de convencer a sus jugadores de que son mucho mejores que la versión de ellos mismos de este mes, cuando, en otro amistoso, cayeron 1-0 ante Austria.

Publicidad

Este domingo, Lamouchi procurará plantar una defensa ordenada, confiado en detener a Gyökeres e Isak para, a partir de ahí, tratar de hacer daño con una ofensiva en la que sobresalen los centrocampistas Ellyes Skhiri, del Eintracht Franfurt de la Bundesliga, y Hannibal Mejbri, del Burnley inglés.

Los favoritos del grupos son Países Bajos y Japón, que mañana jugarán en Dallas (EE.UU).

Publicidad

Hora y dónde ver Suecia vs. Túnez, en el Mundial 2026

Fecha: sábado 13 de junio.
Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: BBVA, en Monterrey.
Transmisión: Directv Sports

Selección Inglaterra en una de las sesiones de entrenamiento de cara a su debut en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Insólito robo en el Mundial; le hurtaron material de entrenamiento a Selección Inglaterra

Isaac del Toro, ciclista mexicano.
Ciclismo

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7; Isaac del Toro dio el golpe

Selección de Brasil
Gol Caracol

Recado para la Selección Brasil antes de su debut en el Mundial 2026; "que jueguen con el alma"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Suecia

Selección Túnez

Publicidad

Publicidad

Publicidad