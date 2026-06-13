Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7; Isaac del Toro dio el golpe

Este sábado, la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 se llevó a cabo entre La Bridoire y Grand Colombier, con un recorrido de 133 kilómetros y seis puertos de montaña. El ganador fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien atacó sobre los kilómetros y dejó regados a todos sus rivales. Por su parte, Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) cedió tiempo, pero logro sostener el liderato.

Los corredores partieron desde La Bridoire y los ataques no se hicieron esperar. Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS), Clément Braz (Groupama FDJ United) y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick Step) fueron los primeros en intentarlo, pero el lote no los dejó marcharse. En ese punto, justo antes de la bandera arriba del comisario, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe) sufrió una dura caída.

El líder la montaña, Clément Braz, salió a relucir y se quedó con los puntos en los puertos de Col du Banchet y Col de la Crusille. Clement Berthet no se quedó a atrás y sumó unidades en Côte de Saint-Maurice-de-Rotherens. A 96 km, Paul Seixas se cayó y empezó a ceder tiempo, llegando a estar con cuatro de minutos de retraso respecto al pelotón.

La fuga rindió frutos con poco menos de un minuto de renta con los siguientes pedalistas: Kevin Vermaerke Quinn Simmons, Léo Bistiaux, Andreas Kron, Sean Quinn, Pello Bilbao, Matthieu Burgaudeau, George Bennett, Sam Maisonobe y Clément Berthet.



Berthet volvió a brillar en la montaña y se impuso en los pasos por Lacets du Grand Colombier y Col de Richemond. Seixas hizo la épica y a 36 km de la meta logró regresar al lote de favoritos.

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El lote aceleró su ritmo y a 12 km le puso fin a la aventura de los escapados. Llegó el ascenso y el primero en dar el zarpazo fue Juan Ayuso. Al español no le siguieron muy de cerca y se formaron múltiples grupo. Isaac del Toro le siguió la estela y más atrás Matteo Jorgenson con Cian Uijtdebroeks, y Paul Seixas con Mattias Skjelmose.

Del Toro puso el turbo y no solo le dio cacería a Ayuso sino que lo dejó sentado y se marchó en solitario. La victoria fue del mexicano mientras que Ayuso y Tobias Johannessen completaron el podio.

Isaac del Toro, ganador de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes. AFP.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7