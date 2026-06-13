Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7; Isaac del Toro dio el golpe

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7; Isaac del Toro dio el golpe

La séptima jornada del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) sostuvo el liderato.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Isaac del Toro, ciclista mexicano.
Isaac del Toro, ciclista mexicano.
AFP.

Este sábado, la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 se llevó a cabo entre La Bridoire y Grand Colombier, con un recorrido de 133 kilómetros y seis puertos de montaña. El ganador fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien atacó sobre los kilómetros y dejó regados a todos sus rivales. Por su parte, Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) cedió tiempo, pero logro sostener el liderato.

Los corredores partieron desde La Bridoire y los ataques no se hicieron esperar. Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS), Clément Braz (Groupama FDJ United) y Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick Step) fueron los primeros en intentarlo, pero el lote no los dejó marcharse. En ese punto, justo antes de la bandera arriba del comisario, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull BORA hansgrohe) sufrió una dura caída.

Selección Irán en uno de los entrenamientos previo a su debut del Mundial 2026.
Gol Caracol

Hallazgo macabro en Tijuana: encuentran cadáver frente a concentración de Selección Irán

Vinícius Junior en la Selección de Brasil
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 13 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, en su debut por el Mundial 2026.
Gol Caracol

"Estados Unidos nos superó en todo, ganó con absoluta justicia; hay un montón de detalles a ajustar"

El líder la montaña, Clément Braz, salió a relucir y se quedó con los puntos en los puertos de Col du Banchet y Col de la Crusille. Clement Berthet no se quedó a atrás y sumó unidades en Côte de Saint-Maurice-de-Rotherens. A 96 km, Paul Seixas se cayó y empezó a ceder tiempo, llegando a estar con cuatro de minutos de retraso respecto al pelotón.

La fuga rindió frutos con poco menos de un minuto de renta con los siguientes pedalistas: Kevin Vermaerke Quinn Simmons, Léo Bistiaux, Andreas Kron, Sean Quinn, Pello Bilbao, Matthieu Burgaudeau, George Bennett, Sam Maisonobe y Clément Berthet.

Berthet volvió a brillar en la montaña y se impuso en los pasos por Lacets du Grand Colombier y Col de Richemond. Seixas hizo la épica y a 36 km de la meta logró regresar al lote de favoritos.

Publicidad

El lote aceleró su ritmo y a 12 km le puso fin a la aventura de los escapados. Llegó el ascenso y el primero en dar el zarpazo fue Juan Ayuso. Al español no le siguieron muy de cerca y se formaron múltiples grupo. Isaac del Toro le siguió la estela y más atrás Matteo Jorgenson con Cian Uijtdebroeks, y Paul Seixas con Mattias Skjelmose.

Del Toro puso el turbo y no solo le dio cacería a Ayuso sino que lo dejó sentado y se marchó en solitario. La victoria fue del mexicano mientras que Ayuso y Tobias Johannessen completaron el podio.

Isaac del Toro, ganador de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
Isaac del Toro, ganador de la etapa 7 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes.
AFP.

Publicidad

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 7

  1. Luke Tuckwell — Red Bull - BORA - hansgrohe — 25:59:09
  2. Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — a 0:42
  3. Isaac Del Toro — UAE Team Emirates - XRG — a 0:49
  4. Juan Ayuso — Lidl - Trek — a 1:06
  5. Tobias Halland Johannessen — Uno-X Mobility — a 1:33
  6. Paul Seixas — Decathlon CMA CGM Team — a 1:54
  7. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — a 1:59
  8. Cian Uijtdebroeks — Movistar Team — a 2:17
  9. Cristián Rodríguez — XDS Astana Team — a 2:33
  10. José Félix Parra — Caja Rural - Seguros RGA — a 3:02
Jugadores de la Selección de Paraguay en duelo por el Mundial 2026.
Gol Caracol

En Paraguay le 'echan tiza' a goleada en el Mundial 2026; "son tres partidos en fase de grupo"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un partido del Mundial 2026
Gol Caracol

FIFA se pronunció sobre la polémica en Corea del Sur vs. República Checa del Mundial 2026

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Estados Unidos le dio una 'paliza' a Paraguay, en su debut como anfitrión del Mundial 2026; 4-1

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Francia

Harold Tejada

Europa

Bora-Hansgrohe

Movistar Team

Santiago Buitrago

Deportistas Colombianos

Ciclistas Colombianos

Ciclismo Internacional

Daniel Felipe Martínez

Critérium del Dauphiné

UAE Emirates Team

INEOS

Internacional

Tour Auvergne - Rhône-Alpes

Wout van Aert

Netcompany INEOS

Joao Almeida

Paul Seixas

Isaac del Toro

Juan Ayuso

Publicidad

Publicidad

Publicidad