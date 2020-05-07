Noticias Caracol Juan Sebastian Cabal
Juan Sebastian Cabal
Toda la información de Juan Sebastián Cabal, tenista profesional colombiano: competencias, datos curiosos, galardones y mucho más.
"La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es para sentarse a comer palomitas"
En charla con Caracol Sports, Juan Sebastián Cabal habló sobre el tenis colombiano, su rol en el deporte y el mano a mano que viven en la actualidad Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Robert Farah y Juan Sebastián Cabal eligieron al mejor tenista: Nadal, Djokovic o Federer
Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, quienes fueron la pareja número uno del mundo, se decidieron entre Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah: entre anécdotas y risas en 'The Suso's Show'
Luego de su retiro del circuito de la ATP, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron protagonistas del programa de televisión 'The Suso's Show'.
Los deportistas que pusieron punto final a sus carreras en 2023: dijeron adiós, tras años de gloria
El 2023 fue la última oportunidad que tuvimos de ver en acción a varios deportistas, quienes decidieron retirarse, luego de haber dejado una huella en sus disciplinas.
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se despidieron del tenis en el 2023
La dupla de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah pusieron punto final a su carrera deportiva en este 2023.
Juegos Nacionales 2023: Robert Farah y Juan Sebastián Cabal concluyeron su carrera deportiva
Luego de perder en la semifinal del torneo de dobles, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal dieron por finalizada su trayectoria como tenistas profesionales.
Juan Sebastián Cabal y el duro regaño para los padres de los niños que están empezando en el tenis
El tenista colombiano Juan Sebastián Cabal se desahogó en redes sociales sobre la experiencia que ha tenido al acompañar a su hijo a los torneos de tenis. ¡Muy decepcionado!
Juan Sebastián Cabal 'paralizó' las redes sociales con su nuevo look: se puso de creativo
A través de redes sociales, Juan Sebastián Cabal compartió un divertido momento con el que dio de qué hablar, bromeando un poco y mostrando un particular peinado.
Robert Farah: "No está en los planes, pero tenemos capacidades para jugar Olímpicos o Copa Davis"
Aunque Robert Farah y Juan Sebastián Cabal tienen planeado retirarse a finales de este año, todavía hay algunos que se ilusionan con su presencia en los Juegos Olímpicos y la Copa Davis.
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah: risas y nostalgia en su homenaje en el Challenger de Bogotá
Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah recibieron una emotiva despedida en la jornada final del ATP Challenger de Bogotá.