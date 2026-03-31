Partidos EN VIVO HOY 31 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Este martes 31 de marzo, el calendario futbolero promete emoción y sufrimiento hasta el final ya que se definen los últimos cupos al Mundial 2026. Además, de que hay una serie de compromisos amistosos, Liga BetPlay I-2026 y fútbol femenino.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 31 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|China vs. Camerún
|1:00 a.m. - FIFA Series - DAZN, DAZN App Gratis
|Australia vs. Curazao
|4:10 a.m. - FIFA Series - DAZN App Gratis
|Kazajistán vs. Comoras
|7:00 a.m. - FIFA Series - Disney+ Premium
|Montenegro vs. Eslovenia
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|San Marino vs. Andorra
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Noruega vs. Suiza
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium,ESPN 2
|Letonia vs. Gibraltar
|11:00 a.m. - UEFA Nations League - Disney+ Premium
|Serbia vs. Arabia Saudí
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Luxemburgo vs. Malta
|11:00 a.m. - UEFA Nations League - Disney+ Premium
|Hungría vs. Grecia
|12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Aldosivi vs. Argentinos Juniors
|12:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Marruecos vs. Paraguay
|1:00 p.m. - Amistoso - Ditu
|Escocia vs. Costa de Marfil
|1:30 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN 5
|República Checa vs. Dinamarca
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026, UEFA Play-offs Final - Disney+ Premium
|Países Bajos vs. Ecuador
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Bosnia vs. Italia
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026, Play-offs Final - Disney+ Premium, ESPN
|Gales vs. Irlanda del Norte
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Austria vs. Corea del Sur
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|República de Irlanda vs. Macedonia Norte
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Suecia vs. Polonia
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026,UEFA Playoffs Final - Disney+ Premium, ESPN 2
|Eslovaquia vs. Rumania
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Inglaterra vs. Japón
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Kosovo vs. Turquía
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026, UEFA Play-offs Final - Disney+ Premium
|Ucrania vs. Albania
|1:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|España vs. Egipto
|2:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Medellín femenino vs. Deportivo Pasto femenino
|3:00 p.m. - YouTube Win
|Tigres FC vs. Barranquilla
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Real Santander vs. Envigado
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|R.D. Congo vs. Jamaica
|4:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, Pluto TV, Win
|Atlético FC vs. Boca Juniors Cali
|5:45 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Estados Unidos vs. Portugal
|6:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Argentina vs. Zambia
|6:15 p.m. - Amistoso - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Real Cartagena vs. Quindío
|7:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Brasil vs. Croacia
|7:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium, ESPN
|México vs. Bélgica
|8:00 p.m. - Amistoso - Ditu
|Deportes Tolima vs. Águilas Doradas
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Irak vs. Bolivia
|10:00 p.m. - FIFA Copa Mundial 2026 - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video, Win