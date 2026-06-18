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Gol Caracol  / Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

Fiesta en el estadio BC Place Vancouver, gracias a que la selección canadiense infló las redes y se puso en ventaja en la fecha 2 de su grupo del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Cyle Larin, de Canadá, celebra su gol contra Catar por el Mundial 2026
Cyle Larin, de Canadá, celebra su gol contra Catar por el Mundial 2026
AFP

Canadá está decidido a seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Después de haber sumado el primer punto en su historia en una cita orbital, tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el debut, saltó a la cancha en busca de la victoria contra Catar, este jueves 18 de junio. Y es que, en tan solo 16 minutos, abrió el marcador.

Estados Unidos y Sudáfrica se enfrentan en la segunda jornada del grupo D.
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Estados Unidos vs. Australia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego del grupo D del Mundial 2026

Todo ocurrió, luego de un potente remate y posterior rebote que dio el arquero, Mahmud Abunada. En ese momento, Cyle Larin estuvo atento en el área y solo tuvo que empujar el esférico para el 1-0 parcial.

Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026

Canadá y Catar se enfrentan por la fecha 2 del grupo B del Mundial 2026
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🔴 Canadá vs. Catar, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido del Mundial 2026

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Tim Payne, de ser el jugador más famoso del Mundial 2026, a jugar en importante equipo sudamericano

Acción de juego entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en juego del grupo B del Mundial 2026.
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