Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026; atento al rebote

Canadá está decidido a seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Después de haber sumado el primer punto en su historia en una cita orbital, tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el debut, saltó a la cancha en busca de la victoria contra Catar, este jueves 18 de junio. Y es que, en tan solo 16 minutos, abrió el marcador.

Todo ocurrió, luego de un potente remate y posterior rebote que dio el arquero, Mahmud Abunada. En ese momento, Cyle Larin estuvo atento en el área y solo tuvo que empujar el esférico para el 1-0 parcial.

Vea el gol de Cyle Larin para Canadá vs Catar en el Mundial 2026

REBOTE Y GOL DE CANADÁ



Pese a los esfuerzos de Abunada tras detener el remate de Jonathan David, Cyle Larin abrió el marcador ante Catar.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ldkvV7hGjT — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026