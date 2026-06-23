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Gol Caracol  / Vea el gol de Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Vea el gol de Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

El extremo Rafael Leão le puso la cereza del pastel a la paliza 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, en el grupo K de la Copa del Mundo. ¡ Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán.
Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán.
AFP.

Portugal venció 5-0 a Uzbekistán, en un partido en el que Rafael Leão anotó el último tanto de los 'lusos'.

A los 87 minutos, Nélson Semedo se descolgó por derecha y lanzó un centro, un defensor uzbeko la desvió y Leão no perdonó con un bombazo de pierna derecha.

Vea el gol de Rafael Leão:

Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
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Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

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