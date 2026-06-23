Vea el gol de Rafael Leão en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal venció 5-0 a Uzbekistán, en un partido en el que Rafael Leão anotó el último tanto de los 'lusos'.

A los 87 minutos, Nélson Semedo se descolgó por derecha y lanzó un centro, un defensor uzbeko la desvió y Leão no perdonó con un bombazo de pierna derecha.

Vea el gol de Rafael Leão:

¡GOLAZO DE PORTUGAL Y PALIZA!



Rafael Leão la clavó fuerte y arriba para el 5-0 sobre Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lhc7DNSiIZ — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026