Vea el gol de Stephen Eustaquio en Canadá vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

Stephen Eustaquio se convirtió en el héroe de Canadá luego de anotar un agónico gol que les permitió vencer a Sudáfrica y meterse entre las mejores 16 selecciones del Mundial 2026.

Al 90+1, la defensa de los africanos rechazó un centro, sin embargo, Eustaquio se quedó con el rebote, controló y sacó un derechazo que dejó sin opciones al arquero Ronwen Williams.

Vea el gol de Stephen Eustaquio:

¡GOL DE CANADÁ SOBRE LA HORA!



A los 91', Eustaquio remató cruzado y marcó el 1-0 ante Sudáfrica. ¡Delirio absoluto!#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pZYNjqNKls — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026