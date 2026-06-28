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Gol Caracol  / Vea el gol de Stephen Eustaquio en Canadá vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

Vea el gol de Stephen Eustaquio en Canadá vs. Sudáfrica, en el Mundial 2026

Este domingo, en Los Ángeles, Stephen Eustaquio puso a celebrar a toda Canadá, tras marcarle gol a Sudáfrica y sellar el pase a los dieciseisavos de final de la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
Stephen Eustaquio celebrando su gol contra Sudáfrica.
afp.

Stephen Eustaquio se convirtió en el héroe de Canadá luego de anotar un agónico gol que les permitió vencer a Sudáfrica y meterse entre las mejores 16 selecciones del Mundial 2026.

Al 90+1, la defensa de los africanos rechazó un centro, sin embargo, Eustaquio se quedó con el rebote, controló y sacó un derechazo que dejó sin opciones al arquero Ronwen Williams.

Vea el gol de Stephen Eustaquio:

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