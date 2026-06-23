Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal tuvo un primer tiempo de ensueño ante Uzbekistán y encontró el tercer tanto gracias a una contrataque letal que finalizó Cristiano Ronaldo.
A los 38 minutos, Bruno Fernandes filtró una pelota en ataque y 'El Bicho' quedó mano a mano y mandó a guardar la pelota con un remate cruzado.
Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo:
DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO— DSPORTS (@DSports) June 23, 2026
A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59
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