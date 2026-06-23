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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Sobre el final de la primera parte, Bruno Fernandes filtró una pelota en ataque y Cristiano Ronaldo no perdonó con una buena definición de pierna derecha. ¡Vea el VIDEO acá!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
AFP.

Portugal tuvo un primer tiempo de ensueño ante Uzbekistán y encontró el tercer tanto gracias a una contrataque letal que finalizó Cristiano Ronaldo.

A los 38 minutos, Bruno Fernandes filtró una pelota en ataque y 'El Bicho' quedó mano a mano y mandó a guardar la pelota con un remate cruzado.

Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo:

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