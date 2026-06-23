Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal tuvo un primer tiempo de ensueño ante Uzbekistán y encontró el tercer tanto gracias a una contrataque letal que finalizó Cristiano Ronaldo.

A los 38 minutos, Bruno Fernandes filtró una pelota en ataque y 'El Bicho' quedó mano a mano y mandó a guardar la pelota con un remate cruzado.

Vea el segundo gol de Cristiano Ronaldo:

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026