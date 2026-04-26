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Gol Caracol  / Vuelve y juega para Neymar; el calvario que otra vez está viviendo en Santos

Vuelve y juega para Neymar; el calvario que otra vez está viviendo en Santos

El regreso de Neymar al club de sus amores, en Brasil, no ha resultado como esperaba y prueba de ello es lo ocurrido, tras 13 jornadas en el Brasileirao.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Neymar, delantero brasileño y capitán de Santos, se lamenta por una derrota en el Brasileirao
Neymar, delantero brasileño y capitán de Santos, se lamenta por una derrota en el Brasileirao
Getty Images

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