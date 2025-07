A joven colombiana le negaron siete veces la visa americana: su historia se volvió viral en redes

Cada año, miles de colombianos se presentan ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con la esperanza de obtener el permiso necesario para visitar ese país, ya sea por turismo, negocios o motivos familiares. Sin embargo, no todos logran su objetivo y algunos enfrentan múltiples rechazos, como lo es el caso de Camila Correa, una joven colombiana que decidió hacer pública su historia luego de que le fuera negada por séptima vez la visa americana.

La creadora de contenido de TikTok, bajo el usuario de @camilacorreaal, relató en sus plataformas digitales que le negaron la visa por séptima vez. Lo hizo a través de un video en el que, entre lágrimas, expresó su decisión de no volver a intentarlo. Muchos usuarios se solidarizaron con su situación, ya que, según explican expertos, el proceso de solicitud de visa implica reunir documentos y asumir un costo considerable: en 2025, el valor de una visa de turista tipo B1/B2 es de 185 dólares, lo que equivale a más de $740.000 al cambio actual.



Joven colombiana afirma que le han negado la visa siete veces

"Me negaron la visa por séptima vez y creo que ya tomé la decisión de que no lo voy a seguir intentando. Eso me lleva a demasiadas reflexiones", comenzó diciendo en el video, visiblemente afectada. "Primero, la vida no siempre es como uno quiere. Segundo, enfrentarse a uno mismo muchas veces es difícil. Y tercero, creo que la vida hace todo a su manera, aunque no siempre estemos de acuerdo con lo que pasa", continuó diciendo la joven en el video.

"Siempre me dije a mí misma que lo iba a seguir intentando hasta lograrlo, pero ya no quiero pasar por esa situación de nuevo", indicó finalmente. Aparte del gasto económico, quienes buscan una visa deben prepararse para una entrevista consular que no siempre resulta favorable. En el caso de Camila, no está claro cuál fue el motivo exacto de las negaciones. Como ocurre en todos los procesos, los funcionarios de la embajada no están obligados a revelar las razones específicas por las que una solicitud es rechazada. No obstante, algunas de las causas más frecuentes incluyen no demostrar vínculos suficientemente sólidos con el país de origen, falta de documentación o recursos financieros insuficientes.

En un segundo video, Camila agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores. También indicó que, por ahora, no tiene ánimos de volver a pasar por ese proceso: "No quiero que me digan que todo pasa por una razón, porque yo tenía un plan, un objetivo, y no quiero seguir exponiéndome emocionalmente".



Consejos clave para la entrevista de visa americana

Obtener una visa estadounidense puede ser un proceso desafiante, especialmente cuando se deben superar las preguntas durante la entrevista consular. Este es un paso crucial para obtener este permiso y, aunque la decisión final depende de varios factores, una preparación adecuada es fundamental. Según explicó a Noticias Caracol Juan Felipe Castro Niño, abogado especialista en derecho migratorio de Global Exchange International, lo más importante es tener claridad y precisión en las respuestas, además de evitar ciertos errores que pueden perjudicar la solicitud.

Uno de los aspectos más destacados durante la entrevista es la forma en que se responden las preguntas del oficial consular. Según Castro Niño, los solicitantes deben evitar respuestas evasivas o ambiguas, así como aquellas que sean demasiado breves o demasiado detalladas. Las respuestas monosilábicas pueden dar una impresión de inseguridad o falta de preparación, mientras que dar información innecesaria puede generar confusión. “La clave está en responder únicamente lo que el oficial consular pregunta, con veracidad y exactitud. Se debe evitar brindar detalles que no han sido solicitados, ya que pueden abrir líneas innecesarias de indagación", explica el abogado.

En cuanto a la información personal y familiar, la regla principal es proporcionar solo lo que se ha solicitado explícitamente. Si bien es crucial ser transparente, debe evitar ofrecer datos que no hayan sido requeridos. "No es necesario improvisar ni especular sobre temas no relacionados con la pregunta. La entrevista debe llevarse de manera ordenada y sin distracciones", afirma Castro Niño.

Esto también incluye evitar compartir detalles sobre la vida personal o familiar que no sean relevantes para la solicitud de visa americana. Además, si se incluyen detalles incorrectos o imprecisos, se puede generar una interpretación equivocada sobre las intenciones del solicitante. Aclarar puntos irrelevantes puede hacer que el proceso se vuelva más complicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

