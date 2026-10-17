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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Ahorró de a $2.000 para ver al Junior y fue discriminado por usar chanclas en el estadio

Ahorró de a $2.000 para ver al Junior y fue discriminado por usar chanclas en el estadio

Tras viralizarse el video, la historia del joven despertó una ola de solidaridad en redes sociales. El apoyo fue tal que incluso podría asistir a futuros partidos del Junior desde un palco.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Un video grabado en un partido del Junior desató un debate sobre discriminación
Un video grabado en un partido del Junior desató un debate sobre discriminación
Foto: Redes sociales

Durante el partido entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira disputado el pasado 14 de octubre en el estadio Romelio Martínez, que terminó igualado 1-1, ocurrió una situación que causó indignación en redes sociales. Jerman, un estudiante de colegio e hincha del equipo barranquillero, fue a la tribuna a alentar a su club tras hacer un esfuerzo económico importante.

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El joven que ahorró de a $2.000 pesos diarios recortando su merienda escolar hasta reunir los $25.000 pesos que costaba la entrada, aprovechando que el precio era accesible para irse en bus hasta el estadio.

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Sin embargo, en el estadio una espectadora se le acercó de frente en la tribuna para recriminarle el calzado que llevaba puesto. La mujer le exigió que abandonara el lugar, al tiempo que desde otro punto de la grada, mientras era grabado, una mujer le gritó: “No se viene al estadio en chanclas”. Ante los señalamientos y la presión en ese sector, el joven aficionado prefirió no discutir y terminó retirándose en completo silencio.

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El testimonio del joven hincha y la indignación en redes

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Toda la escena fue grabada en video y subida a la red social X. La publicación se volvió viral rápidamente y abrió una discusión sobre los tratos hacia el joven y donde que los internautas clasificaron como discriminatorios. Muchos usuarios de esta red social señalaron que cualquier persona que pague su boleta tiene derecho a disfrutar del partido sin importar cómo vista.

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Poco después del hecho, el menor habló en una entrevista con el medio informativo local y contó lo difícil que fue pasar por esa experiencia. Al recordar las palabras de la mujer que lo señaló, Jerman relató: “Ella me decía que no me quería ver ahí... Me sentí incómodo y mal”. Durante la conversación, el joven explicó cómo reunió el dinero diciendo: “Lo junté de mi merienda, de $2.000 en $2.000 pesos. Aproveché que la boleta estaba barata, me costó $25.000 pesos ...y me fui al estadio en bus”, dijo.

Además, dejó un mensaje tras esta situación: “Le digo que no se debe juzgar a ninguna persona por la ropa que viste”.

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La reacción de la gente y un posible palco para ver al Junior

La difusión del video generó una respuesta inmediata de solidaridad por parte de hinchas, periodistas y empresarios que quisieron ayudar al joven por su humildad y amor a la camiseta. Por un lado, en redes sociales preguntaban por él para regalarle accesos a transmisiones privadas de televisión. Asimismo, Jerman fue recibido en medios de comunicación donde le entregaron diversos obsequios y le anunciaron gestiones para otorgarle una beca en una escuela de fútbol, indumentaria oficial y una invitación especial para asistir a un entrenamiento del equipo profesional.

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A estas muestras de apoyo se sumó el empresario barranquillero Christian Daes, CEO de Tecnoglass, quien respondió a un mensaje publicado en X. El directivo habló de la posibilidad de un palco para el joven hincha. Por su parte, medios locales informaron que la mujer involucrada estaría interesada en buscar un espacio público para pedirle disculpas al menor.

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