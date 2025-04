Bebé se comió las cenizas de su abuelo y su mamá grabó todo: "Me tomó un momento darme cuenta"

A través de redes sociales se ha hecho viral el video de una madre desesperada al darse cuenta que su pequeño hijo se comió las cenizas de su padre. La mujer compartió en las plataformas digitales el angustiante momento en el que halló al menor con las manos en el frasco en el que guardaba los restos de su familiar.

Video del momento en el que un bebé se come las cenizas de su abuelo

Los bebés suelen sorprender y emocionar a sus padres con los diferentes aprendizajes que alcanzan cada día; sin embargo, algunos de esos aprendizajes se convierten en curiosas y no tan divertidas travesuras que llevan a los padres a preocuparse por la salud de sus hijos. Eso le sucedió a la mujer de este video, cuando encontró a su pequeño hijo comiéndose las cenizas que tenía guardadas en un frasco.

Los hechos ocurrieron en Lincoln, Reino Unido , donde Natasha Emeny vive junto a su pequeño hijo Koah. En un momento del día, Natasha notó mucho silencio en su casa, algo que no es normal cuando se tiene un bebé en casa que está por ahí aprendiendo a explorar. Al llegar a su sala, se encontró con la peligrosa escena de su hijo comiéndose las cenizas de su papá, las cuales había dejado sobre un mueble que el pequeño alcanzó.

"Cuando tu hijo se come las cenizas de tu padre", expresó con bastante preocupación la mujer en el video. En la grabación, que dura apenas unos segundos, se puede ver el pequeño cofre que, evidentemente, fue abierto y cuyo contenido fue regado por toda la sala por el niño. Pero no solo fue regar las cenizas por todos los muebles de sala, también descubrió que el niño también se había comido parte del contenido. "Me tomó un momento darme cuenta de que, de hecho, eran las cenizas de mi padre", reconoció la mujer.

Reacciones al video y algunas recomendaciones

El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales y fue replicado por varios medios de comunicación como el DailyMail, ante lo ocurrido, los internautas reaccionaron con preocupación, advertencias, recomendaciones y risas. Muchos intentaron darle consuelo a la desesperada mujer con algunos comentarios ingeniosos, mientras que otros preguntaron por el estado de salud del pequeño.

"Ahora tu padre vive en el niño"; "Se tomó muy enserio lo de 'él vive en ti'"; "Seguro extrañaba a su abuelo"; "Los niños siempre nos sorprenden con los momentos más graciosos"; "Él está recogiendo sabiduría del pasado"; "Estarán siempre juntos", se lee en varios de los comentarios.

Natasha Emeny reconoció en sus redes sociales su error, al pensar que el pequeño Koah no alcanzaría la urna con las cenizas de su abuelo, ubicadas en el estante superior de un mueble en la sala. El niño sin duda alguna tuvo el ingenio y habilidad no solo para lograrlo, sino para preocupar a su mamá con el resultado. Sobre la salud del menor, la mujer informó que lo llevó inmediatamente al médico y, por fortuna, no tuvo ninguna reacción negativa al comer las cenizas, la única recomendación de los médicos fue que lo mantuviera hidratado y cuidara mejor los objetos importantes de su casa.

