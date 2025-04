Creyó que era una molestia común del embarazo, pero resultó siendo un tumor cerebral

La vida de Laura Mahon dio un giro de 180° en 2021, cuando a sus 31 años se enteró que estaba embarazada. Junto a su esposo Danny estaban bastante emocionados por la llegada de su primer bebé y empezaron a prepararse física y emocionalmente. Sin embargo, nada los preparó para recibir una terrible noticia en medio de la gestación.

Los primeros síntomas

A mitad del embarazo, la mujer de 31 años empezó a notar que no podía doblar los dedos de sus pies, una sensación que en un principio atribuyó al embarazo, ya que es un síntoma común tener dolor en los pies o notarlos hinchados. Pero cuando la sensación se hizo más dolorosa y permanente decidió consultar a los médicos y presionar para que se le hiciera una resonancia magnética.

Los resultados de dicho examen fueron devastadores para la familia. "Me dijeron que tenía un tumor cerebral, un glioma, y ​​que probablemente sólo me quedaba un año de vida. Estaba desconsolada y preocupada por mí, por mi esposo, Danny, y por nuestra hija Sienna, que aún no había nacido", señaló la mujer al diario The Sun.

Una difícil decisión

Laura Mahon inició un tratamiento con quimioterapia justo después de dar a luz - Foto: The Sun

Publicidad

No solo la noticia desmotivó a la pareja de esposos de Reino Unido , también la difícil decisión que fueron obligados a tomar justo después. ¿Continuar con el embarazo y poner en riesgo la vida de Laura o empezar un tratamiento agresivo que pondría en riesgo al bebé que venía en camino? "Fue una decisión difícil: mi vida contra la de mi bebé. Al final, decidimos esperar todo lo posible por el bien de Sienna".

Los médicos que trataron a Laura le indicaron que el embarazo debía llegar a la semana 32 de gestación, cuando el feto estaba bastante formado. Sin embargo, a la semana 27 su estado de salud empeoró, "el cáncer se estaba propagando" y los profesionales no tenían idea de cómo era el tumor en su cerebro, solo sospechaban que era agresivo y que necesitaba una cirugía de urgencia.

Publicidad

"Sabía que el tumor estaba creciendo en mi cabeza y no podía hacer nada al respecto hasta que mi bebé naciera sano y salvo", aseguró. Finalmente, en la semana 30 de gestación se realizó una cesárea de emergencia y la bebé Sienna nació 10 semanas antes de lo previsto. Justo después de eso Laura Mahon empezó un tratamiento agresivo contra el cáncer con quimioterapia y radioterapia.

Una historia de superación

Laura logró tener a su bebé a pesar del cáncer - Foto: The Sun

El tratamiento con quimioterapia ayudó a Mahon a seguir con vida varios años más, pero en 2024 su salud empeoró. La situación se complicó tanto que llegó a sufrir hasta 50 convulsiones en tres días y, por este motivo, ella fue internada en un centro especializado en neurología. "Mi tumor está creciendo y propagándose. Las cosas están empeorando y no estoy segura de cuánto tiempo me queda".

Ante el grave estado de Laura, la quimioterapia dejó de ser una opción y la familia ahora reúne fondos a través de GoFundMe y sus redes sociales para continuar con la búsqueda de nuevos tratamientos en Londres. Actualmente la mujer sigue enfrentando convulsiones que la dejan inconsciente y desorientada, lo que por ahora le impide conducir y realizar otras actividades cotidianas. Sin embargo, ha logrado vencer el primer diagnóstico de un año de vida y disfrutar de la etapa de crecimiento de su pequeña hija.

Publicidad

Mientras espera nuevos y mejores resultados, la mujer se ha convertido en redes sociales en una influenciadora con su inspiradora historia. "Esta disparidad ha alimentado mi determinación de crear conciencia y recaudar fondos para la investigación del cáncer cerebral. El cáncer cerebral mata a más niños y adultos menores de 40 años que cualquier otro cáncer, pero sólo recibe el 1 por ciento del gasto nacional en investigación sobre el cáncer", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co