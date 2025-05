Camilo Cifuentes, el tiktoker que regala comida en la calle, confiesa por qué sigue en el anonimato

A través de las redes sociales muchos han encontrado la forma de ganar dinero con la realización de contenido que se hace viral. Pero no es el caso de Camilo Cifuentes, un joven que a través de TikTok ha llegado a los corazones de miles de colombianos, algunos de los cuales han querido sumarse a su causa, pues lejos de ganar notoriedad, ha querido brindar ayuda desinteresada a gente que labora en la calle y, además, regala lo que les compra a estos trabajadores informales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con solo 28 años, ya ha conseguido más de 6 millones de seguidores en TikTok, casi 2 millones en Instagram y 1,5 millones en Facebook.

Esto es lo que hace Camilo Cifuentes por la gente en la calle

El joven estudiante de Tecnología en Mecánica Industrial, carrera que adelanta en el Sena, recorre las calles de Manizales y aborda a vendedores informales. Muchos de ellos comercializan alimentos y otros, como en uno de sus más recientes videos, ofrecen flores artificiales para regalar en el Día de la Madre.

Lo que hace Camilo es preguntar por el precio de los productos. Luego, tras conocer el costo, pide varias unidades, pueden ser desde 20 hasta 80. No solo paga el total, sino que abona mucho más dinero a los comerciantes, que no pueden creer la bendición que están recibiendo por su trabajo.

Publicidad

En ocasiones, puede que el producto en total solo cueste alrededor de 300 mil pesos, pero si cuenta con los recursos suele darles más de un millón de pesos, algo que los beneficiados reciben con cariño. La recompensa, un abrazo, que según dijo recientemente el tiktoker a Podcast CHIDOS, es lo único que le interesa. Lo que hace con lo que adquiere es más inspirador, pues continúa su recorrido por las avenidas regalándolo a personas que lo necesitan y que le agradecen con una sonrisa.

Pero no solo ayuda a comerciantes. En una de sus grabaciones encontró a una abuelita que lloraba en la calle porque la persona que le arrendó el lugar donde vivía con sus tres nietos le dio un ultimátum para que se pusiera al día o la echaba. Contó que su hija había muerto hacía dos años y que los niños solo la tenían a ella como sustento. Lo que hizo Camilo Cifuentes conmovió a miles. No solo le dio dinero para ayudarle a pagar el alquiler, también la llevó a un supermercado para que comprara todo lo que necesitaba para su familia y le pagó el taxi para la casa.

Abuelita que recibió ayuda del tiktoker Camilo Cifuentes - Tomado del TikTok de Camilo Cifuentes

Publicidad

¿Por qué en los videos jamás aparece Camilo Cifuentes?

Este manizalita relató al podcast, manteniendo su anonimato, que él lo único que quiere es “literalmente cambiar vidas. En este momento impulsamos negocios pequeñitos, damos dinero. Muchas veces el dinero no lo es todo, no es la solución. Queremos poder dar negocios, poder dar casitas, que la persona de los dulces conozca Europa, conozca el mar, poder cambiar vidas, yo quiero llegar a eso”.

Y recordó la historia de una joven que vendía “fresitas, pasó de vender 20 fresas en un fin de semana a vender 300 o 350”. Un día, narró, decidió regresar al sitio para saber cómo iba con su negocio y cuando ella lo reconoció “me miró y de una me dio un abrazo, y eso era una fila como de 30 personas para comprarle las fresitas”.

¿Pero por qué no da a conocer quién es? ¿Eso no le permitiría contar con más ayuda de la que ya tiene? Frente a esto, Camilo dijo que “no quiero darme a relucir, yo no quiero que me conozcan, yo no quiero generar fama”.

“Yo hago el video, le ayudo a la persona, yo lo hago con mucho amor porque tener la reacción de ellas es lo que a mí me llena, a mí me motiva, a mí no me importa el dinero, es lo de menos, es el amor con el que ellos lo reciben”, y agrega que en sus redes seguirá en el anonimato “hasta que más pueda porque yo no soy el protagonista, el protagonista son las personas”.

¿Cómo se financia para ayudar a los necesitados?

“Lo que ahora hace todo posible son las donaciones de las personas, el amor que ellos dan, (…) eso es lo que me permite a mí hacer videos todos los días, y a mí me encanta, y si hay un día que yo no ayude a alguien, yo digo ‘yo por qué no salí’”, comenta.

Publicidad

El joven estudiante tiene cuentas en Vaki y Paypal a las que quienes deseen pueden aportar dinero para que él continúe con la labor social que ha beneficiado a tantos.

Sin embargo, lamenta que haya gente que quiera lucrarse con su labor y se robe los videos para hacerse pasar por él. “Me da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme y sin buscar nada a cambio”, por lo que lidia con “una pelea todos los días para eliminar cuentas de Facebook y cada vez son más usuarios que se roban los videos”, cuenta.

Publicidad

Insiste en que lo que busca es “inspirar y normalizar el ayudar, que ellos también lo hagan”, y obtener únicamente la gratitud de gente humilde que lucha día a día por salir adelante.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co