Influencer que perdió a su hijo en accidente casero hizo emotiva publicación en el Día de la Madre

Lindsay Dewey impactó y conmovió al mundo cuando anunció en sus redes sociales que su hijo Reed, de 22 meses, falleció en un trágico accidente casero que podría ocurrir en cualquier hogar. Algunos meses después de la tragedia, la mujer compartió una publicación en la que detalló cómo fue su celebración del Día de la Madre, luego de este evento. Además, la familia también celebró significativamente el cumpleaños número dos del bebé y su aniversario en estas semanas.

Así celebró el Día de la Madre la influencer Lindsay Dewey

A través de sus redes sociales, Dewey hizo una emotiva publicación en la que hizo una recopilación de fotos de los primeros días de vida de su hijo Reed y algunos momentos que vivió con él en sus 22 meses de vida. La primera foto es una sorpresa porque es una foto actual de la mujer y en la que, con ayuda de la edición, hizo parecer que estaba cargando a su hijo. Según explicó, ese era su único deseo para ese día tan especial.

"Me llevó un tiempo hacer esto, pero esto es lo que he querido todo el día... Solo sostener a Reed en mis brazos", escribió la influencer de contenido de crianza en su publicación, casi cuatro meses después de la tragedia. "Nunca pensé que tendría que copiar y pegar una foto de mi bebé para tenerlo en mis brazos otra vez. Lo extraño tanto. Un pedazo de mí está desaparecido, y siempre lo será. Pero doy gracias a Dios por permitirme ser mamá".

La foto que Lindsay Dewey editó para el Día de la Madre - Foto: @lindsaydewey

A pesar de lo doloroso que podría ser para Lindsay Dewey su primer Día de la Madre sin su hijo Reed, la famosa detalló que pasó un feliz día acompañado de sus otros tres hijos. Aseguró que para ella cada uno de sus hijos es un sueño hecho realidad, pues algo que soñó toda la vida fue convertirse en madre. Es por eso que a lo largo de los años se ha hecho famosa por su contenido sobre crianza respetuosa y dando consejos a otros papás.

"Todavía me encuentro asombrada de estar viviendo mi sueño", señaló la mujer y reconoció que el Día de la Madre esta vez se sentía diferente a todos los demás, pero de una manera muy extraña se sentía fuerte. De todos los días que ha pasado desde la muerte de Reed aseguró que no esperaba que, precisamente el día en el que se celebra el poder de las mamás en todo el mundo, ella no se sintiera devastada, sino tranquila. "Es un verdadero regalo y honor criar a estos bebés. Es un deber que nunca tomaré a la ligera o por sentado. Una casa llena de bebés y caos es la mejor sensación".

Para finalizar, Dewey envió un mensaje de amor a todas las mamás que siguen su cuenta y que, de una u otra manera, se han solidarizado con ella tras la muerte de su hijo. "Tenemos un llamado tan ungido y alto... ¡Consíguelo y siéntete orgulloso de ello! Y para los que sienten ese vacío, perdiendo una pieza de rompecabezas y lidiando con el dolor que viene con ella, no están solos y lo están haciendo muy bien".

¿Cómo murió el pequeño Reed?

La última foto que le tomaron a Reed, tres días antes de su muerte - Foto: @lindsaymdewey

Reed tenía 22 meses de vida y sus padres estaban emocionados por la celebración de su segundo cumpleaños el 25 de abril, no se imaginaban la tragedia que vivirían entonces. El pequeño estaba jugando, según contó su mamá en un post de Instagram, con un tazón con ventosa y lo estaba pegando a un espejo. Era un juego inocente y divertido que terminó cuando el espejo, que no estaba asegurado, cayó sobre el menor.

En un primer momento, la familia Dewey pidió oraciones en sus redes sociales por la salud y recuperación del pequeño Reed, quien sufrió una "fractura de cráneo"; sin embargo, a los pocos días los médicos determinaron que el niño de 22 meses de vida tenía muerte cerebral. Ante la trágica noticia de los galenos, indicando que la situación de Reed era incurable, los padres tuvieron que tomar la decisión más dolorosa, dejar ir al pequeño y desconectarlo.

Durante estos meses después de la tragedia la familia ha vivido emotivos momentos, entre ellos el que hubiera sido el cumpleaños número dos del niño. Ese día lo celebraron acompañados de familiares, amigos y hasta las enfermeras que cuidaron al niño en el hospital y todos le rindieron un homenaje. "Reed llenó nuestros corazones y más, en los 22 meses que estuvo aquí. ha dejado un legado y será para siempre nuestro héroe. Te extrañamos mucho bebé. Mami puso todo su corazón en este día para recordarte a ti y a la luz que trajiste a este mundo".

