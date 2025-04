Captan en cámara a supuesto "chupacabras" cerca de un centro comercial: imágenes impactan

La noche del lunes 7 de abril, durante una emisión del noticiero de fin de semana en KKTV 11 News al sur de Colorado, Estados Unidos , los presentadores mostraron en vivo un video de una criatura moviéndose extrañamente . La grabación, enviada por una habitante de Pueblo identificada como Janay, muestra a una criatura de aspecto extraño, con pelaje negro irregular, rostro rojizo y extremidades alargadas, alimentándose en el suelo cerca de un centro comercial del sector. La criatura es comparada con un supuesto "chupacabras".

"Tenemos algo bastante perturbador para mostrarles", advirtió en directo la presentadora Grace Kraemer, antes de presentar el clip que dejaría sin palabras a sus compañeras. Entre exclamaciones de sorpresa, intentaron descifrar lo que estaban viendo: "¿Qué es eso?", dijo una de las presentadoras. "Podría ser un tejón", comentó, mientras que otra aseguró que se podría tratar de una criatura mitológica: "¿Y si es un chupacabras?", expresó una de las conductoras del programa en vivo.



Supuesto "chupacabras" es captado en video

En la grabación se puede observar a la criatura moviéndose de manera extraña, utilizando sus patas delanteras con notable destreza. Incluso llegó a silbar, según relató la mujer que tomó el video. Janay afirmó que había visto al animal por primera vez durante el día, pero no fue sino hasta la noche que logró grabarlo con su celular desde el interior de su vivienda, ubicada entre Fountain Creek y Jerry Murphy Road. Estas son las imágenes compartidas por la cadena televisiva estadounidense en su canal de YouTube:

La historia salió del noticiero y llegó a redes sociales, donde usuarios lanzaron todo tipo de conjeturas: un mapache enfermo, una zarigüeya, un glotón e incluso un mono escapado de algún zoológico cercano. Sin embargo, muchos internautas coincidieron en que el animal tenía un aire aterrador. Otras teorías incluyen tejones y otras criaturas exóticas como un "bebé de pie grande", comentó una de las presentadoras en pleno en vivo.

"Tenía algunas buenas suposiciones. Se parece un poco a una zarigüeya o un mapache con algo de pérdida de pelo. Oh, no, es un tejón calvo. Uno de nuestros productores acaba de decir un tejón. Una buena suposición. Creo que, siendo realistas, probablemente sea una zarigüeya ¿Ellas hacen eso? Tal vez sea un bebé pie grande de Colorado. Si consiguen otro video, por favor, envíenlo de vuelta porque me encantaría verlo",



¿Realmente se trata de un chupacabras?

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) analizó detenidamente las imágenes proporcionadas por Janay. Aunque no ofrecieron una confirmación definitiva, su hipótesis apunta a un mapache que sufre de sarna, una enfermedad cutánea causada por ácaros que provoca la pérdida de pelo y un aspecto bastante deteriorado en los animales que la padecen.

"Es difícil estar 100% seguro, pero el uso de las patas delanteras y el tamaño nos hacen pensar que se trata de un mapache con sarna", declaró un representante de CPW a KOAA-TV. A pesar del análisis técnico, Janay y muchos residentes siguen dudando de esa explicación por los sonidos que emitía y por su aspecto. Por el momento, CPW ha pedido a los ciudadanos que, si llegan a ver nuevamente a la criatura, se comuniquen con su oficina local



La verdad detrás del mito del chupacabras

En América Latina, uno de los seres más misteriosos ha sido la supuesta figura del chupacabras. Esta criatura, supuestamente dedicada a succionar la sangre del ganado, es tema recurrente entre los mitos de seres mitológicos. Todo comenzó en 1995, en la localidad de Canóvanas, al este de Puerto Rico. Una mujer llamada Madeylen Tolentino aseguró haber visto desde la ventana de su casa a un ser extraño, de apariencia espeluznante, con ojos grandes, garras largas y púas que recorrían su espalda, según recogió la BBC. En cuestión de semanas, aparecieron múltiples reportes de animales de granja muertos, con pequeñas perforaciones en el cuello y sin rastros visibles de sangre. Para muchos, esto solo podía significar una cosa: había un depredador nunca antes visto.

La BBC explica que el investigador Benjamin Radford, miembro del Comité para la Investigación Escéptica en Estados Unidos, dedicó más de cinco años a estudiar el fenómeno del chupacabras. Su objetivo era claro: confirmar o desmentir científicamente la existencia de esta criatura. Para esto, el hombre viajó, entrevistó a testigos, analizó cadáveres de presuntos chupacabras y trabajó de la mano de expertos en biología y veterinaria.

Según sus registros, los cuerpos atribuidos al temido ser, fueron hallados principalmente en Texas y otras zonas del sur estadounidense. Los restos coincidían en características físicas: animales sin pelo, con la piel irritada y aspecto enfermizo. Sin embargo, los análisis de ADN arrojaron un resultado revelador: todos los cuerpos correspondían a especies conocidas, como perros, coyotes y mapaches. En un caso, incluso se trataba de un pez.

Los expertos explicaron que estos animales sufrían de sarna sarcóptica, una enfermedad provocada por ácaros que genera pérdida de pelaje, engrosamiento de la piel y un aspecto deteriorado. Allison Diesel, profesora de la Universidad de Texas A&M, sostuvo que los animales con sarna pueden llegar a verse tan distintos que fácilmente podrían ser confundidos con criaturas monstruosas.

Otra pieza clave del mito era el supuesto método de ataque del chupacabras: extraer toda la sangre de sus víctimas a través de dos pequeños orificios en el cuello. No obstante, los expertos desmontaron también este aspecto del relato. Bill Schutt, del Museo de Historia Natural de Nueva York, explicó que los verdaderos animales hematófagos, como los murciélagos vampiros, tienen un método de alimentación completamente distinto. En vez de perforar venas profundas, consumen pequeñas cantidades de sangre que fluye de heridas superficiales.

Schutt también subrayó que una criatura del tamaño de un perro no podría sostenerse solo alimentándose de sangre. La falta de nutrientes esenciales como la grasa haría inviable su subsistencia. Además, el fenómeno conocido como lividez post-mortem puede dar la falsa impresión de que un cadáver ha sido completamente desangrado. Cuando el corazón deja de latir, la sangre se acumula en las partes inferiores del cuerpo, dejando otras zonas aparentemente vacías.