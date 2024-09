Cartel del Estéreo Picnic generó divertidos memes: Galy Galiano, ¿el favorito del público?

Este martes, 3 de septiembre de 2024, se anunció el nuevo “despertar” del Festival Estéreo Picnic, el cual, para su edición del año 2025, estará lleno de artistas nacionales e internacionales. Pese a la efusividad de los creyentes, las opiniones frente al cartel fueron bastante divididas.

Año a año las especulaciones frente a los artistas que podrían ser headliners en el Estéreo Picnic causan debate entre los fanáticos de la música, sin embargo, parece haber un marcado descontento frente al anuncio del 2025.

Muchos esperaban que artistas como Lana del Rey, Pearl Jam y Avril Lavigne fueran algunos de los que encabezaran el cartel, pero la organización del evento confirmó que estos no participarían del próximo FEP.

Así mismo, muchos se llevaron grandes sorpresas, como la aparición del cantante colombiano Galy Galiano dentro de la lista de invitados. Toda la discusión frente al anuncio generó una buena cantidad de memes.

¿Qué artistas estarán en el Festival Estéreo Picnic 2025?

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rüfüs Du Sol, Alanis Morissette, Tool, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the sun, Zedd, Mon Laferte, Danny Ocean, Tate Mcrae, The Hives, Charlotte De Witte, Richie Hawtin, Nathy Peluso, St. Vincent, Monolikn, Galy Galiano, Parcels, The Marías, Teddy Swims, Caribou, Girl in red, Fontaines D. C., Kavinsky, Michel Kiwanuka, Kapo, LosPetitfellas, Inhaler, Blond:ish, Funk Tribu, Barry Can't Swim, Elena Rose, Pirlo, Modeselektor, JPEGMAFIA, Ela Minus, Hermanos Gutiérrez, Artemas, Nessa Barrett, Neil Frances, Sofia Kourtesis, Nath, Arde Bogotá, Granuja, Balthvs, Kei Linch, Cardellino, entre otros.

¿Cuándo será Estéreo Picnic 2025?

Una publicación conjunta entre la cuenta oficial del Festival Estéreo Picnic y Paramo Presenta confirmó a los amantes del evento que su próxima edición se realizará el 27, 28, 29 y 30 marzo de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

¿Dónde se hará el Estéreo Picnic 2025?

Por segunda ocasión, el Festival Estéreo Picnic se realizará en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, Colombia.

