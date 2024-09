Compañeros ayudaron a una profesora a dar a luz en baño de un colegio

El nuevo año escolar en la Escuela Primaria Cunningham, de Texas, se inició con la inesperada llegada de un nuevo miembro a la comunidad educativa, cuando una profesora dio a luz en uno de los baños del colegio. Sus compañeros la auxiliaron para que ella y el bebé estuvieran lo mejor posible.

Nunca habían asistido un parto

Amy Simmon, la directora de la primaria, comentó a GMA que el pasado 28 de agosto recibió la llamada de Ashley Strain, una de las maestras del colegio, avisándole que Paige Lockstedt, su asistente de clase, no se sentía bien.

Paige, quien para ese momento tenía 30 semanas de embarazo de su segundo hijo, iba a ser enviada a casa, pero en cuestión de minutos rompió fuente. Llamaron a una ambulancia y la pusieron en una silla de ruedas, sin embargo, la mujer no alcanzaría a llegar al hospital.

"Dijo: 'Este bebé está por nacer', y nosotros dijimos: 'No, todavía no puede nacer'... No teníamos otra opción, así que Paige corrió al baño. Ashley corrió detrás de ella. Yo corrí detrás de Ashley y Ashley agarró al bebé", describió la directiva.

¿Cómo está el bebé y la madre?

La asistente de profesora dio a luz a una saludable de niña de 2 libras y 9 onzas, a la cual nombró Isabella. Con toallas de papel del baño envolvieron a la recién nacida, mientras que le daban masajes de pecho para asegurarse de que estuviera respirando.

Pocos minutos después llegaron los paramédicos, quienes se encargaron de llevar a la madre y la bebé a un hospital que está a 9 minutos de la escuela.

Todo pasó tan rápido que los estudiantes de la escuela, incluida la hija mayor de Paige, no se percataron de lo que había pasado.

"Estoy muy feliz y agradecida de que mi bebé esté bien. Obviamente, fue muy inesperado y el momento más aterrador de mi vida", comentó la madre, quien agradeció a sus compañeras por la ayuda.

Ahora la comunidad educativa espera que la bebé, que nació semanas antes de lo que se esperaba, pueda ir a casa, por lo cual mandaron su mejor energía para ella y su familia.

También esperan que no tengan que repetir esta hazaña, pues otras 4 mujeres del colegio se encuentran en estado de embarazo.

