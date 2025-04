Katy Perry viajó al espacio en cohete de Blue Origin: "Todo esto es para el beneficio de la Tierra"

El 14 de abril de 2025 pasará a la historia mundial como el día en el que, por primera vez, una tripulación femenina viajó al espacio. Dentro del cohete de Blue Origin, del empresario Jeff Bezos, se encontraba también la estrella pop Katy Perry , quien se convirtió en la primera cantante en salir al espacio exterior. Tras algunos minutos de viaje con sus cinco compañeras, Perry dio unas declaraciones emocionantes sobre su experiencia.

¿Cómo fue la experiencia?

A bordo de un cohete de Blue Origin, compañía de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos, Katy Perry viajó junto a otras cinco mujeres. La presentadora Lauren Sánchez, comprometida con el multimillonario; la copresentadora del programa CBS Mornings Gayle King, la científica investigadora Amanda Nguyen, la exespecialista en cohetes de la NASA Aisha Bowe y la productora cinematográfica Kerianne Flynn.

Todas ellas realizaron el primer vuelo suborbital con una tripulación exclusivamente femenina. Las mujeres despegaron desde el oeste del estado de Texas a las 8:30 a. m. (hora local) y ascendieron más de 100 kilómetros de altitud. Volvieron a la Tierra unos diez minutos después en el cohete New Shepard de la empresa aeroespacial, propiedad de Bezos. El cohete completamente automatizado despegó de forma vertical y la cápsula se separó durante el vuelo, antes de volver a la Tierra frenada por un paracaídas y un retropropulsor.

Este es un hecho histórico porque es el primer vuelo espacial compuesto exclusivamente por mujeres, desde el histórico viaje en solitario de la cosmonauta e ingeniera soviética Valentina Tereshkova, en 1963. Además, es el onceavo vuelo suborbital que realiza Blue Origin , que desde 2021 ofrece viajes de turismo espacial en su cohete New Shepard. Los precios de estos viajes no son públicos y, hasta la fecha, ha llevado a 52 personas al espacio suborbital en 10 misiones tripuladas.

Katy Perry y otras cinco mujeres viajaron al espacio en cohete de Jeff Bezos - Foto: AFP

Publicidad

Durante el viaje, las seis pasajeras sobrepasaron la línea de Karman que se sitúa a 100 km sobre el nivel del mar y marca la frontera con el espacio, según una convención internacional. Entre los famosos que en el pasado viajaron a bordo del New Shepard se encuentran William Shatner, legendario actor de la saga de ciencia ficción Star Trek , y el propio Jeff Bezos, quien estuvo en el vuelo inaugural con tripulación.

La reacción de Katy Perry

Tras el aterrizaje de regreso en la Tierra, Perry detalló que "me siento muy conectada al amor. Creo que esta experiencia me ha mostrado que no sabes cuánto amor está dentro de ti, cuánto amor tienes que dar y cómo de amada eres hasta el día en que despegas. A lo largo del viaje, la cantante llevaba consigo un flor en honor a su hija Daisy, a quien le dedicó este viaje, y hasta cantó su tema 'What A Wonderful World'.

Publicidad

Anteriormente, la estrella detalló que había decidido aceptar este viaje al espacio para ser una inspiración para su hija, a quien le quiere enseñar que no debe poner límites a sus sueños. "No se trata de cantar una canción ni de mí, sino de una energía colectiva. Se trata de nosotras, de haber conseguido hacer sitio en el espacio para otras mujeres. Todo esto es para el beneficio de la Tierra".

Por su parte, Lauren Sánchez explicó en la rueda de prensa posterior al bajarse del New Shepard que la línea Karman "era tan silencioso, pero a la vez se sentía tan vivo. Todo lo que podía pensar era en que estábamos en esto juntas, y en que estamos más conectados de lo que pensamos, de lo que podemos llegar a ver". La ingeniera Aisha Bowe también confesó que al abandonar la nave "nunca volveré a ser la misma. Nunca pensé que podría llegar al espacio y me he dado cuenta de que los sueños también se hacen realidad".

*Con información de AFP

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co