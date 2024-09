Katy Perry recibe el Video Vanguard Award, el mismo que Shakira obtuvo en 2023

En la edición número 40 de los MTV Video Music Awards, Katy Perry fue la artista homenajeada por su trayectoria musical. La artista recibió el Video Vanguard Award, un reconocimiento que recibió Shakira en 2023.

Katy Perry celebra homenaje en los MTV VMAs

El Video Vanguard Award es un premio que los VMAs entrega desde 1984 a aquellos artistas que impactan la industria musical. En esta ocasión decidieron entregárselo a Katy Perry, la artista estadounidense de 39 años.

Como es tradición, para celebrar este premio, Katy Perry protagonizó una presentación en la que interpretó los grandes éxitos de su carrera. La artista interpretó sus canciones Dark Horse, E.T., I'M HIS, HE'S MINE, California Gurls, Teenage Dream, I Kissed A Girl, Firework y LIFETIMES.

Todo esto en medio de una presentación en la que Katy Perry descendió del techo y bailó con un grupo de bailarines. Entre el público, uno de sus mayores apoyos fue Taylor Swift.

Además, la artista recibió el premio de manos de su esposo Orlando Bloom, quien antes de presentarla agradeció a los fans que "se enamoraron de ella como Katy Perry".

"Yo me enamoré de ella como Katheryn Hudson", puntualizó.

Por su parte, ella dio un emotivo y particular discurso. "OMG, hice todo eso en el primer día de mi periodo, ¿pueden creerlo? Gracias a los MTV por creer en mi carrera desde el día uno... No hay accidentes que duren décadas, así que agradezco a mi equipo por acompañarme en estos 20 años, para mi familia, personas con las que no siempre estoy de acuerdo, pero la gran lección es que incluso los desacuerdos están llenos de amor".

Hear me roar a HUGE CONGRATS to our 2024 #VMA Video Vanguard recipient, @katyperry 🫶 pic.twitter.com/yP7o3Dz7gz — Video Music Awards (@vmas) September 12, 2024

Shakira recibió el Video Vanguard Award en 2023

El año pasado, Shakira se convirtió en la primera artista latina en recibir este premio. El primer premio se otorgó a Michael Jackson y luego le siguieron artistas como los Beatles, Madonna, Beyoncé, Rihanna y Pink, entre otros.

Si bien en 2018 el premio fue otorgado a Jennifer Lopez, que tiene raíces latinas por sus padres que son oriundos de Puerto Rico, la cantante nació en Nueva York, por lo que Shakira se convirtió en la primera artista latina en obtener el reconocimiento.