Martín Elías tuvo noble gesto con vendedor ambulante antes de morir

Este 14 de abril se cumplen ocho años desde la trágica muerte del cantante vallenato Martín Elías , quien se movilizaba en su camioneta por la vía Coveñas - San Onofre cuando se accidentó. En este día especial, muchos recuerdan diferentes anécdotas que vivieron con el artista y algunas características positivas de su personalidad, como su gran nobleza y humildad. Poco antes del accidente, tuvo una gran acción con un vendedor ambulante.

¿Qué hizo Martín Elías?

Como se sabe, horas antes de su muerte en el accidente de tránsito, Martín Elías complació a su público con una presentación durante una fiesta en el municipio de Coveñas, Sucre. En medio del concierto, el cantante vallenato se percató de un vendedor ambulante que buscaba realizar su venta diaria entre los asistentes a su presentación y decidió ayudarlo.

En medio de su presentación, Martín Elías interpretó grandes temas de su repertorio como 'El Terremoto', 'Ábrete', entre otros. Entre el público estaba un vendedor informal de maíces, cuando el cantante lo vio, le pidió que se acercara al escenario. Sorprendiendo a todos con su gran acción, Martín Elías le compró todos los maíces que quedaban, permitiéndole al vendedor ambulante obtener su ganancia diaria y seguir disfrutando el concierto.

Según algunos de los presentes en el último concierto de Martín Elías, el cantante no solo compró todos los productos del vendedor informal, sino que también le pagó extra al trabajador. Esta fue una muestra más de la gran humildad y nobleza del cantante vallenato. El evento se dio el viernes de la Semana Santa de 2017 y en sus redes sociales, luego de su presentación el hijo de Diomedes Díaz escribió en redes sociales: "Gracias a Dios disfrutando en familia. Hijos míos, los amo".

¿Cómo fue el accidente en el que murió Martín Elías?

Martín Elías y su equipo emprendieron su viaje en la carretera que iba desde Lorica hasta San Onofre. En su camioneta lo acompañaban Alejandro Alfonso Ramírez, Rafael Rico y Armando León Quintero Ponce, quien iba al volante. De acuerdo con el informe de las autoridades, el vehículo iba a más de 150 km/h. En medio del trayecto, Ponce pierde el control de la camioneta y tras unos 67 metros se encuentra con un bache en la vía.

A partir de ahí, el automóvil comenzó a dar vueltas por el aire. En el último giro, fracturó la rama de un árbol que estaba al costado izquierdo de la camioneta, eyectando al cantante. "Inicialmente presentaba un trauma craneoencefálico y un trauma cerrado de tórax", aseveró el capitán Rommel Contreras. A pesar de los esfuerzos, el centro médico no tenía las condiciones necesarias para atender un caso de esta magnitud, por lo cual debió ser trasladado a Sincelejo. Una serie de politraumatismos y paros cardíacos colapsaron su cuerpo, apagando su vida a los 26 años de edad.

Mensaje de Martín Elías Jr. a 8 años de la muerte de su padre

Martín Elías Jr. , hijo del cantante fallecido, reaccionó en sus redes sociales tras ocho años de la muerte de su padre. Con una emotiva publicación en la que se ve a los dos en conciertos, el hijo de Martín Elías recordó a su papá con un gran texto. "Hoy me tomé el tiempo de hacer estas palabras porque el tiempo pasa demasiado rápido, hoy hace 8 años fue el peor día de mi vida porque se fue de este mundo el hombre que más admiro y que siempre fue el mejor papá del mundo".

El joven que sigue los pasos de su padre y abuelo en la industria musical, recordó que "tenía 9 años y una inocencia e inmadurez que en un abrir y cerrar de ojos me tocó dejar a un lado y convertirme en un 'hombrecito' el cual siempre posaba con una sonrisa y optimismo pero que en verdad estaba muy roto por dentro. Nunca me ha gustado hacer público lo que siento porque no acostumbro a abrirme mucho en redes pero hoy el día lo amerita por que en vez de generar pesar quiero mandar un mensaje de mucha fortaleza para el que haya pasado algo parecido a lo que pasé yo".

