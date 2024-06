La cirugía que Martín Elías le recomendó a Jean Carlos Centeno: "No te quiero sepultar"

En redes sociales como TikTok, internautas recordaron cuando Jean Carlos Centeno, en entrevista para The Suso's Show, programa de Caracol Televisión, rompió en llanto al recordar a Martín Elías, cantante que murió en 2017 tras un accidente de tránsito. El intérprete de 'Me vas a extrañar' reveló que el fallecido artista le recomendó operarse.

Todo empezó cuando Suso le mostró a Jean Carlos Centeno un detalle que Martín Elías le obsequió. Al ver el presente, el exintegrante de Binomio de Oro no pudo contener las lágrimas: "Esto me lo regaló Martín Elías en el bautizo de mi hija".

¿Qué cirugía le recomendó Martín Elías a Jean Carlo Centeno?

Centeno se practicó una cirugía en el estómago en 2017, una reducción de estómago que le hizo bajar 20 kilos. El cantante de vallenato le dijo a Suso que esa intervención quirúrgica fue recomendada por Martín Elías.

"¿Por qué me miras tanto la barriga y te ríes?", le preguntó Centeno al hijo del Cacique. "Es que quiero pedirte un favor, quiero que te operes igual que yo, porque no te quiero sepultar, no te quiero enterrar", le respondió Martín.

"Por eso me operé", agregó Jean Carlos, quien nuevamente rompió en llanto.

"Gracias por este momento que estamos viendo, porque la gente está viendo que detrás de todo ese artista hay un ser humano y hay unas historias que es lo que queremos nosotros mostrar", enfatizó Suso.

¿Qué fue lo que le pasó a Martín Elías?

Martín Elías falleció trágicamente a la edad de 26 años. Su muerte ocurrió como resultado de un accidente de tránsito en la mañana del Viernes Santo, el 14 de abril de 2017, cuando salía de un concierto en el municipio de Coveñas, en el departamento de Sucre.

El accidente fue causado por una combinación de factores, incluyendo el exceso de velocidad y el mal estado de las vías. Martín Elías sufrió heridas graves que le provocaron múltiples paros cardiorrespiratorios, lo que finalmente llevó a su fallecimiento.