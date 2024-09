Mujer barranquillera dijo tener 7 esposos pensionados: "Con uno no me basta"

Una joven de Barranquilla se ha viralizado en redes sociales luego de afirmar públicamente que tiene siete esposos, todos pensionados, quienes le proporcionan estabilidad financiera.

>>> Exnovia le dijo que su perro había muerto y lo halló vivo cinco años después

La mujer, cuya identidad permanece oculta, ha explicado que tomó esta decisión tras múltiples desilusiones con hombres más jóvenes, quienes, según ella, no la apoyaban económicamente y la dejaban encargarse sola de todas las responsabilidades del hogar.

En una entrevista concedida al medio Última Hora, la joven compartió detalles de cómo llegó a involucrarse con hombres mayores. Según relató, anteriormente mantenía relaciones con parejas jóvenes, pero siempre terminaba frustrada, ya que ninguno contribuía a los gastos del hogar. Harta de llevar la carga financiera sola, decidió cambiar de táctica y fijarse en hombres de mayor edad, particularmente aquellos que ya habían recibido su pensión.

Publicidad

“La mayoría de mis ex no me ayudaban con nada. Yo tenía que pagar arriendo, servicios y hasta la comida, cuando yo les pedía algo, ellos se iban. Así que me cansé de estar con personas que no me valoraban ni me aportaban en ese sentido. Así que decidí conseguirme mis adultos mayores ”, explicó la joven.

Así la mujer consiguió sus 7 esposos pensionados

El cambio vino de la mano con su nueva estrategia: visitar lugares frecuentados por hombres mayores, como el parque Bolívar, donde, según ella, observaba a los hombres mayores que estaban solos. La joven explicó que solía identificarlos por la fila en la que esperaban para cobrar sus pensiones.

Publicidad

“Si están solitos en la fila de la pensión, es porque no tienen a nadie que los moleste en casa. Así que les empecé a coquetear”, comentó.

De este modo, fue sumando parejas, empezando con uno solo, pero en el transcurso de una semana ya había conseguido otro. A medida que fue desarrollando estas relaciones, la joven asegura que no tiene que pedirles nada, pues estos hombres, según ella, están dispuestos a darle lo que necesita sin complicaciones.

La mujer afirma que es un trabajo y requiere esfuerzos

"La gente cree que esto es fácil. A uno de mis esposos, tengo que cambiarle el pañal, entonces también es trabajo para mí", explicó, mientras mostraba a sus esposos reunidos en la sala de su casa.

"Yo no hago nada, uno me trapea el piso, el otro me lava la ropa y el que se queda con la pieza principal es el que duerme conmigo esa noche por haberse esforzado toda la semana. Ellos comparten entre todos y no hay celos porque todo es un negocio. En la calle los presento como mis abuelitos y en la casa son mis esposos".

Publicidad

"Con uno no me basta, si me aceptan con mis otros abuelitos, se quedan conmigo. Por eso actualmente tengo 7, porque es lo que yo me merezco. Si no me da lo que yo quiero, se va, así de fácil", agregó.

La historia ha causado furor en redes sociales, donde muchos usuarios han debatido la veracidad de sus declaraciones. La joven insiste en que sus relaciones son consensuadas y que no ve nada malo en buscar estabilidad económica de esta manera.

Publicidad

>>> Colombiano que pela cebollas en Suiza se gana 4.000 euros al mes y se vuelve viral