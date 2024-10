Pidió torta en forma de serpiente y resultado la dejó shock: "Lo que importa es el sabor"

Los pedidos personalizados siempre son una sorpresa para los clientes, quienes, en ocasiones, reciben algo que poco se parece a lo que inicialmente tenían imaginado. Así le ocurrió a una mujer que, por querer celebrar con una torta elaborada, acabó llevándose una inesperada sorpresa.

La torta no era lo que esperaba

El video de la entrega de la torta, en lo que parece ser Argentina, causó revuelo en redes, ya que el pastel tenía un aspecto similar a lo que podría hacer un niño.

"¿Ustedes creen que yo puedo pagar esto? Mandé a hacer una torta y me trajeron esto", expresó la disgustada clienta, quien mostró una imagen donde enseñaba la diferencia entre lo que pidió y lo que acabó recibiendo.

En el metraje se ve una torta de alguna clase de animal verde con manchas cafés, lo que muchos creyeron que podía ser un dragón o incluso un monstruo. Sin embargo, la mujer develó que en realidad había pedido que fuera una serpiente.

Más allá de la discusión de sí la mujer debía pagar o no por la torta, los usuarios de redes sociales se divirtieron con la misma, lanzando toda clase de señalamientos y memes sobre el desafortunado encargo.

"Si no es por la segunda foto, no me entero de que eso pretende ser una serpiente", "sinceramente no los puedo culpar, la torta hecha con IA parece demasiado difícil", "es una obra de arte abstracto" y "es la misma serpiente solo que está cambiando de piel", fueron algunos de los comentarios que desató el video, el cual superó el millón de visualizaciones.

Algunos lo llegaron a comparar con el Ecce Homo, una pintura de Elías García que se volvió famosa tras la fatídica restauración que la transformó por completo, convirtiéndola en un meme de internet.

- Una mujer se queja por la torta que le enviaron porque no es parecida a lo que le ofrecieron...😳 pic.twitter.com/rFA3yqlVh0 — Doctor House (@Bobmacoy) October 8, 2024

Con las tortas parece que el errar en el diseño parece ser algo recurrente, pues hace un par de años una niña se viralizó al sorprenderse con el diseño de su pastel de cumpleaños, el cual estaba inspirado en Elsa, la princesa de la famosa película de Disney Frozen.

La sonrisa de la niña se quedó desdibujada al ver el resultado de su pastel de cumpleaños, el cual no pareció convencerla por completo. "¿Qué?", murmuró la pequeña al darse cuenta de que la torta pretendía lucir como uno de sus personajes favoritos.

