Guajira, exconcursante del Desafío, arremete contra Aleja, ganadora de otra edición: "Tuvo suerte"

Una nueva polémica sacude al reality Desafío The Box, luego de queKelly Ríos, más conocida como Guajira, rompiera el silencio y hablara con franqueza sobre su paso por el programa en 2023 y su percepción frente a la victoria de Alejandra Martínez, quien se consagró campeona en esa edición, llevándose consigo 400 millones de pesos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En una entrevista con el programa Lo más viral de Noticias Caracol, Guajira, reconocida por su carácter fuerte y desempeño físico en las pruebas, aseguró que su eliminación la sumió en una profunda crisis emocional y dejó ver que aún le cuesta aceptar cómo se definió la final de ese año. Guajira fue finalista en 2023 y regresó en 2024 para coronarse campeona del Desafío XX junto a Kevyn. Sin embargo, lo vivido en su primer paso por el programa marcó un antes y un después en su vida, tanto dentro como fuera de las cámaras.

"Yo soy la ganadora de ese Desafío": lo que dijo Guajira de Aleja

Publicidad

Al hablar sobre lo que más la afectó tras su primera participación, Guajira fue contundente: lo más duro del 2023 fue enfrentar una depresión profunda que comenzó justo después de perder la final. En su relato, confesó que sintió que la victoria le correspondía por su esfuerzo y desempeño constante, y que la derrota la desestabilizó emocionalmente.

"Debo ser muy franca: yo hasta el día de hoy, si suena feo me disculpan, yo soy la ganadora de ese Desafío", aseguró, añadiendo que no se trataba de desmeritar a su compañera, Aleja, sino de reconocer el nivel de exigencia y esfuerzo que, según ella, no fue justamente valorado.

Publicidad

Para Guajira, hubo un componente determinante en el resultado final: el azar. Con una analogía directa, lo explicó así: "Hay un tema de suerte... Tú sales ahora y te encuentras un billete de 100.000 y no era tuyo, pero te lo encontraste, bacano. Así fue ese Desafío". A pesar de que el programa es de competencia física y estratégica, considera que el desenlace no reflejó el trabajo sostenido que había hecho durante todo el reality.

Durante la entrevista, la atleta fue clara al expresar que perder le dolió no solo por el resultado, sino también por quién resultó ganadora. Según Guajira, Aleja no destacó en las pruebas y su desempeño no justificaba el primer lugar desde el punto de vista deportivo. "Me pesó haber perdido la final y haber perdido con Aleja... Si yo pierdo con Flaca, top, una vieja que la dio toda, pero ¿cuál fue el mérito?", cuestionó.

Y agregó: "Apartemos lo humano y solo en lo competitivo: ¿qué hizo Aleja para ganar el Desafío? No hizo nada. Nada. Las cosas como son".

Aun así, reconoció que la victoria de su compañera fue legítima en el marco del programa y que finalmente entendió que ese era el destino que le tocaba vivir: "Ella ganó, como quiera que sea ganó. Así estaba el plan de Dios para ella y fue perfecto. Yo lo acepto. Ahora lo acepto, pero en su momento era como: esta vieja no me puede ganar". Lejos de tratarse de una rivalidad personal, Guajira explicó que su molestia no nació de un sentimiento de envidia, sino del sacrificio que hizo durante el concurso. "Me partí el lomo en todas las pruebas y resultó la final en una prueba que no es para mí y no se me dio", dijo.

Publicidad

Aclaró que lo que sintió fue decepción consigo misma por no haber alcanzado el objetivo después de tanta preparación: "Eso no quiere decir que ella no se lo merezca... Yo hablo por mí. Me dolió a mí, por mi preparación, por lo mucho que lo soñé, por lo mucho que trabajé".

Guajira también confesó que la presión mediática y el rechazo de parte del público fueron abrumadores. La ola de críticas en redes sociales y los señalamientos la llevaron a un punto límite.

Publicidad

"Se me vino el mundo encima. Yo contemplé la posibilidad de suicidarme porque el hate que tuve de la gente fue impresionante", reveló. Tanto fue el impacto que, según relató, decidió alejarse por completo del entorno digital: "Tuve que entregarle el teléfono a mi hermana y decir: 'Responde tú, no me cuentes absolutamente nada porque lo que estoy viviendo yo no se lo deseaba a nadie'".

La exposición mediática también le permitió hacer una introspección. Guajira reconoció que su paso por el reality estuvo lleno de aciertos, pero también de fallos, especialmente en la manera en que se comunicaba con otros. "Lo que vieron eso hoy: una mujer que se equivoca, una mujer frentera, temperamental, como buena guajira", expresó. Según ella, no todos tienen la posibilidad de verse en televisión y reflexionar sobre su comportamiento: "No tenía que decir eso. A veces hay que aprender a hacer silencio".

Guajira insistió en que su actitud segura fue malinterpretada como arrogancia: "La gente confunde estar seguro de la persona que eres con ego y soberbia. Eso no tiene nada que ver. Si yo no creo que yo soy la mejor, ¿quién lo va a creer por mí?". Tras lo vivido en 2023, la vida le dio una segunda oportunidad en el Desafío XX. Kevyn, exparticipante y su compañero de equipo, la eligió como aliada para la etapa dorada. Juntos alcanzaron la victoria y se consagraron como los ganadores de la edición.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.