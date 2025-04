Pilar Schmitt contó que ha recibido amenazas por su trabajo: "Me van a mandar al de la moto"

Pilar Schmitt es una de las periodistas y presentadoras de Show Caracol, en Noticias Caracol, más reconocidas y queridas por los televidentes colombianos, a quienes tiene acostumbrados a informes especiales sobre el mundo de la farándula y el entretenimiento nacional e internacional. En una reciente entrevista, la profesional reveló que, a pesar del cariño de tantos televidentes, existen personas que se han atrevido a amenazarla de muerte en sus redes sociales.

Son muchas las figuras públicas que, desafortunadamente, al ser reconocidos enfrentan malos comentarios y críticas en las redes sociales. En algunos casos, esos malos comentarios escalan y llegan a convertirse en amenazas que le quitan la tranquilidad a cualquiera. Schmitt, que lleva una trayectoria de más de 20 años en el Canal Caracol , no solo se ha ganado el cariño de quienes la ven a diario en sus pantallas, sino que también ha despertado el odio de algunos anónimos que le envían mensajes amenazadores.

¿Por qué han amenazado a Pilar Schmitt?

La periodista hizo esta grave aseveración en medio de una entrevista con La Red. Pilar Schmitt resaltó que a lo largo de su carrera "gente loca se me ha aparecido en el camino, pero bueno, bendiciones y que les vaya bien, que les vaya bonito". Resaltó que se ha enfocado en no responder a los mensajes de odio y críticas que nunca faltan cuando se es un personaje público; sin embargo, cuando se ha encontrado con mensajes amenazantes sí ha tomado acciones.

Resaltó que las amenazas que se ha encontrado en sus mensajes directos en redes sociales van desde algunos ataques hasta "de muerte". A la periodista le han dicho "que si vuelvo a salir en la pantalla me van a bajar y me van a mandar al de la moto". Como en muchos otros casos, por la preocupación que generan estos mensajes, Schmitt decidió acudir a las autoridades, quienes le han dado sugerencias sobre cómo actuar, cómo responder e incluso cómo tener más precaución cuando está en lugares públicos. Afortunadamente, las amenazas no han llegado a afectar físicamente a la presentadora.

Pilar Schmitt destacó que, a pesar de que algunas personas descartan estas amenazas o no les prestan atención pensando que se trata de algo insignificante, para ella ha sido una situación "fuerte" porque estas personas inescrupulosas han llegado a mencionarle a sus seres queridos. "Se meten contigo y con tu familia", aseguró.

Lo que sí es cierto es que, sin importar las amenazas, Pilar Schmitt no se ha dejado amedrentar por estas personas y sigue desempeñando su trabajo con la misma alegría y rigurosidad que la caracteriza. La periodista contó que vive "bien, tranquila y contenta" y que "trabajo como una loca, pero disfruto el trabajo. Entonces, me pagan por algo me encanta hacer, que me apasiona".

Pilar Schmitt fue víctima de un robo

Instagram @pilarschmitt

Anteriormente, Pilar Schmitt había narrado al mismo programa que, hace varios años, cundo vivía sola en Bogotá, vivió una situación bastante peligrosa en su propia casa, cuando dos hombres desconocidos entraron y la robaron. La periodista narró en ese momento que se infiltraron en su vivienda mientras ella dormía y uno de ellos "se viene a donde yo estoy, me entra al baño, y yo comienzo a gritar".

La periodista recordó que en ese momento temió por su vida, pero que intentó mantener la calma mientras veía como el cómplice del hombre que la sujetaba con fuerza buscaba objetos de valor entre sus cosas. "Tomó una camisa y me la metió toda a la boca, yo me movía, me caí al piso. Me acordé de mi niñez, mi juventud, de mi trabajo y de repente me calmé y me acordé de Dios", recordó. En medio de la situación, uno de los ladrones le preguntó si la conocía de algún lado, seguramente alcanzó a reconocerla por su trabajo en televisión; sin embargo, ella lo negó rotundamente y el hombre no hizo más preguntas. Al final del hurto, los hombres le dejaron a Pilar sus documentos y las llaves de su carro.

