Las implicaciones de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos: esto dicen expertos

Este jueves el gobierno de Donald Trump retiró al Encargado de Negocios interino de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprensibles de las más altas esferas del Gobierno colombiano. "Además del retiro del Encargado, Estados Unidos está adoptando otras medidas para dejar clara nuestra profunda preocupación por el estado actual de nuestra relación bilateral", informaron en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro, le respondió a su homólogo estadounidense poco después del anuncio del Gobierno de Trump. "Daniel (García-Peña) -embajador de Colombia en Washington- debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno", aseguró el mandatario colombiano.

Petro enumeró en siete puntos detalles de esa agenda con Washington, que incluye "descarbonización de la economía y transición energética", "tratado sobre la inmigración", "la construcción de una reforma del sistema financiero mundial", entre otros temas. La relación entre ambos países pasa por una crisis diplomática que fue analizada por varios expertos, quienes entreven más posibles represalias contra Colombia por parte del país norteamericano.



Implicaciones de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos

"Cuando uno llama a un embajador a consulta, es un mensaje al país donde está esa persona. Es un mensaje que dice: no estamos contentos con lo que usted está haciendo. No estamos contentos con la no extradición, seguramente tampoco de lo que se habló del supuesto golpe. Pero también hay que sumarle que la producción de cocaína ha subido en el país. Esto tampoco pone contento al presidente Trump", dijo María Teresa Aya, analista internacional.

Estados Unidos comenzó a retirar las visas a funcionarios del Gobierno colombiano este mismo jueves. Hasta el momento, no se conocen los nombres de los miembros del Ejecutivo sancionados con esta medida, pero es solo el inicio de este choque diplomático. "Si la escalada dialéctica continúa, que los Estados Unidos tome medidas sobre ese particular, no solamente sobre funcionarios de la administración del presidente Petro, si no sobre colombianos en general. Eso es perfectamente factible. Es un arma que tiene a la mano y que la ha tenido con respecto a muchos estados", alertó Julio Londoño Paredes, excanciller de Colombia, en diálogo para Noticias Caracol.

Otros exdiplomáticos colombianos dijeron que era muy posible que Colombia sufriera de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Sería un golpe duro al país, ya que el país norteamericano es el principal socio comercial. "Estoy segura que para el presidente Trump el tema arancelario estará en su paquete de reacciones", aseguró María Emma Mejía, que fue canciller durante el gobierno de Ernesto Samper. La exdiplomática también digo que el tema de visados podría verse afectado.

"Hay que tener en cuenta que la orden ejecutiva 149, emitida en enero 20 por el presidente Trump, convierte a las organizaciones criminales en potenciales organizaciones terroristas. Eso significa que el espectro de sanciones y de acciones que le queda a disposición al gobierno (de EE. UU.) es muy amplio", alertó Gabriel Silva Luján, que fue embajador en Washington en dos ocasiones, primero en el gobierno de César Gaviria y después en el de Juan Manuel Santos.

Para Juan Carlos Pinzón, que fue embajador de EE. UU. durante los gobiernos de Santos e Iván Duque, dijo que las sanciones por parte del gobierno Trump podrían también afectar al sector de la Fuerza Pública. Exfuncionarios y empresarios colombianos le enviaron una carta a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. “Hemos conocido con preocupación el llamado a consultas del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Colombia, Su Excelencia John McNamara, lo que refleja un momento de tensión en la relación bilateral entre nuestras naciones. Los abajo firmantes, un grupo de colombianos comprometidos, deseamos expresar nuestro firme compromiso con encontrar los canales adecuados para seguir construyendo y fortaleciendo esta histórica alianza, que tanto valoramos”.

