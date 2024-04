Policía arrestó a su hermano gemelo y el video es viral: “¿Mamá estará orgullosa o enojada?”

En definitiva, la realidad puede superar a la ficción: un oficial de la Policía de Filadelfia, en Estados Unidos, debió arrestar a su hermano gemelo, hecho que se hizo viral en las redes sociales.



Según reportó el medio News Nine, el sujeto que fue arrestado estaba sumamente feliz de ver que el policía que lo aprehendió era su hermano gemelo.

Ayer, en Filadelfia, este hombre fue arrestado por su propio hermano gemelo y su reacción fue increíble pic.twitter.com/3BphA9rT7J — ceciarmy (@ceciarmy) April 19, 2024

En el video se aprecia al detenido ir muy feliz y contento a la patrulla. Incluso, gritó: ¡Comida gratis!

Asimismo, se ve al oficial de la Policía de Filadelfia mantener una actitud relajada, sonriendo mientras llevaba preso a su hermano gemelo, a quien le había puesto las esposas.

Aunque se desconoce cuáles fueron los crímenes que cometió el hermano gemelo del oficial, los vecinos de este sujeto reaccionaron con risas al arresto.

Los internautas de X, red social donde se dio a conocer el inusual caso, han comentado: “Madre mía, la realidad supera la ficción”, “La madre está orgullosa o enojada”, “Lo que pasa en Estados Unidos es surrealista”, “Arrestado, pero contento”, “Esto no puede ser real, jajajaja”, “Se puede tomar como una interpretación de las batallas internas entre el bien y el mal” y “El tipo: ‘si el que me lleva es mi hermano, me voy feliz y cooperando’”.