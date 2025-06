Video| Así reaccionó pastora de una iglesia al sismo de 6,1 en Perú: "Más fuerte, Padre, más fuerte"

El reciente sismo de 6,1 que sacudió a Perú el 15 de junio de 2025, también sorprendió a una pastora que dirigía un culto dominical en la ciudad de Lima. Su nombre es Nélida Rojas y, en lugar de alarmarse por el fuerte temblor, no interrumpió su predicación e interpretó el fenómeno como un acto divino, por lo que pidió a los fieles no moverse. El momento de la pastora predicando en pleno movimiento telúrico quedó registrado en video.

El temblor ocurrió a las 11:35 de la mañana, mientras la pastora Nélida Rojas se encontraba predicando ante decenas de asistentes que participaban de la ceremonia religiosa. El sismo, cuyo epicentro fue ubicado a 30 kilómetros al suroeste del Callao y a una profundidad de 49 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), interrumpió momentáneamente la concentración de los presentes. Sin embargo, la pastora continuó con su mensaje.



El sismo, cuyo epicentro fue ubicado a 30 kilómetros al suroeste del Callao y a una profundidad de 49 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), interrumpió momentáneamente la concentración de los presentes. Sin embargo, la pastora continuó con su predica y reaccionó al temblor como si se tratara de una intervención espiritual: "¡Más fuerte, Padre, más fuerte! ¡Aleluya!", comenzó diciendo con entusiasmo, levantando la voz por encima del murmullo que comenzaba a generarse entre los asistentes.

El culto estaba siendo grabado por uno de los presentes y fue compartido por la cuenta de X UHN Plus, donde rápidamente se viralizó. En las imágenes se puede ver como algunos fieles permanecen de pie, mirando hacia el techo o aplaudiendo a las palabras de la pastora, mientras otros parecen dudar entre quedarse o evacuar. La pastora continuó diciendo que el sismo se debía a "mi padre celestial que aquí está".

"No se muevan, alaben al gran yo soy. Aleluya, más fuerte. Eso significa que nuestro Padre celestial está aquí, aleluya. Esto es un terremoto, un gran terremoto está ocurriendo en algún lugar. No se asusten, si usted está a cuenta con el señor, debe gozarse más bien, decirle 'Padre Santo, gracias'", indicó la pastora mientras ocurría el temblor. A lo largo del movimiento telúrico, continuó pidiendo a los asistentes que no se movieran de sus lugares y que continuaran alabando a Dios.

🇵🇪 | Pastora evangélica peruana celebra el fuerte sismo de hoy en plena iglesia: “¡Más fuerte, Padre, más fuerte!”, afirmando que el temblor “significa” que “Dios estaba ahí”. pic.twitter.com/PiBcSZqt8R — UHN Plus (@UHN_Plus) June 15, 2025

Sismo de magnitud 6,1 deja un muerto y 36 heridos en Lima

En cuanto a las consecuencias del sismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó que el movimiento dejó un saldo de 36 personas heridas, una fallecida y varios daños materiales en distintas zonas de Lima y el Callao. El Ministerio de Salud precisó que la persona fallecida era un hombre del distrito de Independencia, al norte de la ciudad, que perdió la vida tras el colapso de una pared. Asimismo, se reportaron daños estructurales en al menos siete centros de salud, afectaciones en servicios públicos como energía eléctrica y telefonía, y viviendas colapsadas en el distrito de Mi Perú, donde todavía se adelanta el censo de afectados.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática. En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú, ocurren al menos un centenar de movimientos telúricos perceptibles para la población. En cuanto al temblor ocurrido el 15 de junio, un video transmitido en el canal Latina mostró deslizamientos de tierra en varios municipios de Lima y la presidenta Dina Boluarte, en su momento, pidió "tranquilidad a la población", luego de descargar alerta de tsunami.

El último sismo de gran magnitud fue en la región Amazonas en noviembre de 2021, de 7,5. Dejó 12 heridos y destruyó más de 70 viviendas. En 1970, Perú sufrió uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años, en el que fallecieron 67.000 personas en la región Áncash, al centro norte del país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co