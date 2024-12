Policía del Atlántico organizó cena navideña para más de 100 perritos en estado de abandono

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del departamento del Atlántico celebró el martes 24 de diciembre la campaña ‘Por una Navidad feliz a nuestros amigos de cuatro patas’ en el municipio de Baranoa.

Como parte de esta iniciativa, se organizó una cena navideña para animales en estado de abandono o en situación de calle. En este evento, más de 100 perros se beneficiaron con raciones de caldo de pollo, carne y hueso, además de concentrado y agua, con el fin de brindarles un momento de bienestar.

Según informó la institución, esta campaña permite concienciar a la comunidad sobre la necesidad de ayudar y proteger a estos seres. Además, se destacó la importancia de los caninos en las labores de la entidad.

A través de un video publicado en X, el coronel John Harvey Peña Riveros, del departamento de Policía Atlántico, invitó a la ciudadanía a replicar estas acciones en los demás municipios y, de la misma manera, evitar el uso de pólvora durante la época decembrina.

“Estos animalitos recibieron, a través de todos nuestros carabineros, esa visita de agradecimiento, por compartir durante este año nuestro trabajo de seguridad a todos los habitantes del departamento. Gracias a las personas que se vincularon en esta campaña”, dijo el coronel.

Mediante campaña "Por una Navidad feliz a nuestros amigos de cuatro patas", la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Atlántico ofreció cena navideña a caninos en estado de abandono. pic.twitter.com/TzCHcvSYev — Departamento de Policía Atlántico (@PoliciAtlantico) December 23, 2024

Asimismo, insistió en la necesidad de cuidar del medio ambiente y de las especies que lo rodean.

“En estas festividades, invitamos a todos los atlanticenses a no utilizar la pólvora, porque es una afectación en todos los aspectos a la naturaleza. No permitir el tráfico de aves, no permitir el tráfico de especies, porque también son afectaciones grandes”, concluyó.

¿Cómo puede proteger a sus animales durante la temporada decembrina?

Para está época de diciembre la tradición de quemar pólvora puede llegar a afectar la salud y el comportamiento de los animales, quienes pueden entrar en un estado de estrés y miedo.

Las mascotas suelen tomar acciones agresivas, escapar sin sentido alguno o incluso presentar desmayos y convulsiones. ¿Qué puede hacer para evitarlo?

La médica veterinaria Carolina Alaguna reveló al equipo de Noticias Caracol en vivo que hay que mitigar el impacto emocional que les genere la pólvora, intentando resguardarlos en un lugar seguro.

Una habitación sin ventanas, un baño o un clóset pueden ser espacios indicados para hacer estos resguardos para nuestros animales.

Además, afirmó la importancia de evitar la automedicación en los animales, ya que pueden presentar reacciones adversas que afecten su motricidad y bienestar general.

Si el miedo es crónico, consulte con su médico veterinario de confianza y mantenga una actitud tranquila, esto con el fin de transmitirles seguridad.

Lo que no debe hacer si su mascota tiene miedo a la pólvora