'El mataperros', así llaman a falso veterinario señalado de causar muerte de animales en Medellín

Cada vez más colombianos tienen una mascota en sus hogares, convirtiéndose en un miembro importante de la familia. No obstante, muchos denuncian que sus animales han caído en manos de falsos veterinarios. Séptimo Día recibió denuncias sobre este tipo de hechos en Medellín.

Cirugía en manos de falso veterinario

A la familia del paisa Cristian Gómez la llegada de su perro Aquiles, un rottweiler de 6 años, le cambió la vida. Aseguran que era parte fundamental del hogar. “Mi mamá manifestaba, incluso, que no quería vivir debido a su problema de depresión, pero empezó a hacer clic con el perro y todos esos deseos de no querer vivir más se fueron a un lado”, mencionó el joven.

En agosto de 2024, Aquiles sufrió una obstrucción de su intestino luego de tragar una pepa de mango, entonces Cristian consultó con el veterinario Luis Fernando Galvis Blanco, quien tenía una veterinaria cerca de su vivienda.

“El señor Luis me dice ‘hay que operarlo para hacerle la extracción’. Luego empiezan a decirme que la cirugía había sido un éxito”, dijo y agregó que, en ese momento, depositó plenamente su confianza en el veterinario.

Luego de unos días, Cristian afirmó que Aquiles empezó a sangrar por la herida de la cirugía. En medio de su preocupación, buscó a Luis Fernando Galvis, quien le dijo que la solución era volver a intervenirlo quirúrgicamente.

“Vuelve y lo anestesia y después de unos 25 y 30 minutos y me llama y me dice ‘vea, es un punto interno que se le zafó’”. Sin embargo, según él, su mascota no mejoraba, por el contrario, su estado de salud era grave.

Para esta familia, su mascota Aquiles era parte fundamental de su hogar. Séptimo Día

Desesperado y desconfiando del diagnóstico de Galvis, Cristian decidió llevar a Aquiles a otra veterinaria. Allí le informaron que hubo una mala praxis por parte del veterinario Luis Fernando y que se encontraron pelos humanos dentro del animal, lo que evidenció que el lugar donde fue operado no estaba en condiciones adecuadas para realizar este procedimiento.

Tras intentar salvar la vida de la mascota, esta finalmente falleció horas después.

“Esa mascota me enseñó a ser sensible, a amar, a respetar. No necesitaba hablar para que yo lo entendiera. Siento que me arrancaron un pedazo de mi vida. Aquiles era todo para mí”, relató Diana Zapata, madre de Cristian.

Para esta familia, el responsable de esta pérdida era Luis Fernando Galvis. Por eso, lo denunciaron por el delito de maltrato animal. Allí se dieron cuenta de que el sujeto no contaba con un título profesional y que ya había tenido muchas más denuncias en su contra.

Otras denuncias

El presunto falso veterinario Luis Fernando Galvis, apodado como 'el mataperros', enfrenta varias denuncias por maltrato animal, como la de Cristian por la muerte de su perro Aquiles y la de Diana García, quien aseguró que su mascota falleció tras una cesárea mal realizada por el señalado.

"El colon se lo cosió con la vejiga. La cosió con un hilo de construcción y parece que hubiera hecho la cirugía en el río Medellín, es un cochino", relató la mujer, agregando que su mascota "sufrió demasiado" y que fue una "tortura" para el animal.

Diana García aseguró que su mascota falleció por un mal procedimiento realizado por Luis Fernando Galvis, en Medellín. Séptimo Día

Por el caso de Susy, en septiembre de 2024, la Fiscalía le imputó cargos a Luis Fernando Galvis por maltrato animal.

La funcionaria Luz Viviana Gómez, de la Secretaría de Salud, informó que el local de Galvis fue sellado en enero de este año. "No debería estar abierto porque está suspendida la actividad de medicina veterinaria. Vamos a pedir el apoyo de otras autoridades para hacer efectivo el cierre".

No obstante, la Secretaría de Salud canceló el operativo del lugar por temas logísticos. Séptimo Día intentó conocer la versión de los hechos del señalado, pero no fue posible.

¿Cómo identificar a un veterinario oficial?

Para consultar a un veterinario profesional, puede hacerlo a través de la página web del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia (Comvezcol) utilizando el nombre, número de cédula o número de tarjeta profesional.

Debe asegurarse de que el veterinario tenga una licencia válida y comprobar que tenga experiencia en el cuidado de animales.