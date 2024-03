Presentadora de Noticias Caracol conmovió a los televidentes: "No podía parar de llorar"

A finales de enero de este año, Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, despidió a un integrante de su familia. Se trata de Napoleón, un perro de raza Boyero de Berna, a quien la periodista le rindió un tierno homenaje este 13 de marzo.



"Ahora eres nuestro perrito eterno, Napito. Gracias por darnos el privilegio de ser tu familia. ¡Qué fortuna tuvimos! Gracias por ser tan valiente y luchar tanto para regalarnos más tiempo a tu lado. Ahora vivirás para siempre en nuestras almas, y ahí jamás morirás. Debes estar corriendo dichoso sin ningún dolor y comiendo galletas en el cielo, perrito glotón. Te amamos y te amaremos profundamente, pedacito de alma mía 🤍🐶🙌🏻", expresó Alejandra Giraldo en enero pasado.

Alejandra Giraldo usó prendedor en honor a su perrito

A la periodista de Noticias Caracol le obsequiaron un prendedor hecho a mano y que retrataba la cara de Napoleón, un detalle que no dudó en usar durante las dos emisiones en las que presentó este miércoles.

"Juemadre, cuando lo recibí, me quebró. No podía parar de llorar, pasaron como tres horas hasta que pude agradecerle a Paola (quien le obsequió el prendedor). El nivel de detalle es increíble", dijo la presentadora de Noticias Caracol.



Alejandra también habló de lo duro que ha sido para ella la partida de su perrito. "Eso no saben cómo me conmueve. Nunca lo he posteado porque el sentimiento todavía me supera. He avanzado mucho, ya soy capaz por lo menos de hablar sin que me arrase la tristeza", comentó.

Semanas atrás, la presentadora de Noticias Caracol compartió un video de su mascota y le dedicó unas emotivas palabras: "Te extraño Napito. Te extraño mucho, a cada segundo. Te amo y te agradezco por la vida de dicha que me regalaste. No me perdí nada de ti, no nos faltó nada, todo lo vivimos y disfrutamos. Todo fue perfecto y lo sigue siendo porque tiene tu huella, tu alma. Te extraño a cada segundo, pero voy a estar bien. Solo dame una esperita para gestionar este dolor de tu ausencia, solo una pequeña esperita 🙌🏻🤍".